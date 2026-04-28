正義女神｜22歲樂珈嘉「巨嬰式演技」引兩極反應 網民睇到燥：視后佘詩曼都救唔到！
樂珈嘉慘被落藥拍不雅照 絕望爆喊勁心碎
喺噚晚播出嘅劇情中，邱天雪（樂珈嘉飾）慘遭張景翔（馮皓揚飾）落藥迷暈，更被拍下不雅照片。佢醒返之後發現自己滿身鮮血，仲要被警方以謀殺罪名拘捕。面對父母言官（佘詩曼飾）同邱光正（譚耀文飾）嘅追問，佢只係眼神空洞，重覆話：「我唔知，我想返屋企。」最令人心碎嘅一幕，係警方將不雅照展示畀佢睇，佢見到相中自己衣衫不整，即時崩潰到窒息式爆喊，最後更全身癱軟跪喺爸爸懷中，嗰種絕望感真係隔住個mon都feel到，唔少觀眾都話好揪心。
樂珈嘉巨嬰式演技引爆網民負評
雖然劇情催淚，但樂珈嘉嘅演繹方式就成為網民熱議焦點，反應相當兩極。有網民覺得佢演得太誇張，狠批佢嘅「巨嬰式演技」令人反感：「以為扮緊弱能人士」、「演到弱智咁😂」、「平時冇睇 今日睇依集以為佢個角色係弱智🙈」。亦有網民指佢22歲中學生太超齡，而且刻意扮可愛：「個樣咁老成喺度爸b 麻咪都好出戲」、「每一句講嘢之前都要整一啲『嗚咽』嘅聲 er er ar ar咁，好似啲狗仔叫」。不過都有人力撐佢，認為角色設定本來就係溫室小花：「溫室長大無遇過挫折既小公主又可以幾成熟」、「現實中真係好多這些天真的女孩」。
監製鍾澍佳力撐樂珈嘉選角無問題
面對網上嘅負評，總監製鍾澍佳就親自開腔力撐樂珈嘉。佢認為樂珈嘉嘅演繹恰到好處，完美展現出一個喺高知識份子家庭長大、內心缺乏安全感嘅女仔。鍾澍佳仲強調，呢個角色係要同劇中另一個角色形成對比，結局亦會因此而有所不同。對於有網民質疑樂珈嘉嘅外貌唔夠靚，佢更風趣反問：「檢察官家庭的女兒為甚麼要很漂亮？」言下之意就係樂珈嘉絕對係角色嘅最佳人選，對佢充滿信心。
揭22歲樂珈嘉秘聞 曾做譚仔姐姐追夢
其實今年22歲嘅樂珈嘉（Bambi）係TVB近年重點栽培嘅新人之一，2023年畢業於第32期無綫電視藝員訓練班。佢自3歲起就學跳舞，精通中國舞、拉丁舞等七種舞蹈，非常有才華。為咗堅持做演員嘅夢想，樂珈嘉畢業初期都捱過唔少苦，曾經喺「譚仔雲南米線」同另外兩間餐廳兼職做侍應，直至簽約成為經理人合約藝員。佢喺2024年憑《反黑英雄》「張小麗」一角開始為人認識，同年在《巨塔之後》中飾演劉佩玥的繼女，星途備受看好，今次嘅爭議或者都係一個令觀眾更認識佢嘅機會。