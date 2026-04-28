正義女神｜22歲樂珈嘉「巨嬰式演技」引兩極反應 網民睇到燥：視后佘詩曼都救唔到！

TVB劇集《正義女神》進入結局週，劇情愈嚟愈緊張，不過噚晚（27日）播出嘅第21集，視后佘詩曼個女邱天雪（樂珈嘉飾）嘅遭遇雖然極致虐心，但佢嘅演技就引發網民兩極熱議，唔少人狠批佢「巨嬰式演技」令人尷尬出戲，大呻「睇得好辛苦」，搞到有網民不禁問：「視后阿佘都救唔到？」究竟呢位新人樂珈嘉係何方神聖，點解監製鍾澍佳會力排眾議揀佢？