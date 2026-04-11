正義女神｜新人樂珈嘉獲佘詩曼親自教戲！譚耀文爆料：同阿佘一樣好喊得
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TVB劇集《正義女神》中，飾演佘詩曼繼女Tracy的新人樂珈嘉（珈嘉）戲份極重，其連場喊戲更引起關注！原來戲外她獲「媽咪」佘詩曼親自教路，阿佘一個暖心舉動更讓她倍感親切。就連劇中「爸爸」譚耀文也忍不住公開大讚，驚嘆珈嘉的喊功簡直與阿佘如出一轍！
譚耀文驚嘆樂珈嘉喊功：同阿佘一樣好喊得
在昨晚（10日）播出的母女和解戲中，樂珈嘉與佘詩曼雙雙落淚相擁，二人哭起來的模樣被指甚有「母女相」，同樣哭得我見猶憐，極具感染力。佘詩曼的喊功早已是殿堂級數，但令人驚喜的是，新人樂珈嘉的表現也毫不遜色。據悉，劇中飾演其父的譚耀文，早前在接受訪問時就曾對珈嘉的喊功讚不絕口，更感嘆地表示：「珈嘉同阿佘一樣好喊得！」，給予了這位新人極高的評價。
佘詩曼暖心指導：「你做咩叫我Man姐 應該叫媽咪」
首次與視后佘詩曼合作就要演繹母女，樂珈嘉在接受tvb.com獨家訪問時坦言，起初非常忐忑，不知如何稱呼這位大前輩。當時總監製鍾澍佳教她「叫Man姐一定冇錯」，沒想到佘詩曼聽後的反應卻是：「你做咩叫我 Man 姐，我係你媽咪，應該叫媽咪。」這個親切又友善的回應瞬間拉近了兩人的距離。珈嘉更透露，阿佘當時不僅馬上加了她的聯絡方式，還特意在事前約她吃飯教戲，她感激地說：「佢同我分析個角色，又話畀我聽有咩細節位要留意，所以佢真係幫咗我好多。」
樂珈嘉演活悲情Tracy 坦言情緒沉重難抽離
樂珈嘉這次飾演的Tracy，角色背景極為複雜，在劇中先後捲入兩宗重要案件，加上得悉生母絕情對待，讓她有苦難言，因此角色經常要「苦瓜乾咁嘅樣」，更有大量哭戲。要駕馭如此沉重的角色，珈嘉坦言過程並不容易，拍攝時感覺相當沉重，更一度因過份投入而難以抽離角色。她憶述：「我覺得發生喺呢個角色身上嘅嘢全部都係真，令我情緒好沉重，最後用咗大半年先走番出嚟。」可見她為角色付出了相當大的心力。
網民大讚新人表現：「喊戲好有感染力」
對於樂珈嘉的演出，不少網民都表示驚喜，認為她作為新人能駕馭如此多內心戲和喊戲，實屬不易。網上討論區湧現大量讚賞留言：「新人嚟講算好好戲，啲喊戲好有感染力！」、「有阿佘教路真係唔同啲，前途無可限量。」、「Tracy個角色真係好慘，睇到我都心痛。」更有網民表示：「原來戲外阿佘咁nice，好warm呀！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期