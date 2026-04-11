正義女神｜新人樂珈嘉獲佘詩曼親自教戲！譚耀文爆料：同阿佘一樣好喊得

TVB劇集《正義女神》中，飾演佘詩曼繼女Tracy的新人樂珈嘉（珈嘉）戲份極重，其連場喊戲更引起關注！原來戲外她獲「媽咪」佘詩曼親自教路，阿佘一個暖心舉動更讓她倍感親切。就連劇中「爸爸」譚耀文也忍不住公開大讚，驚嘆珈嘉的喊功簡直與阿佘如出一轍！