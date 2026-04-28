正義女神｜24歲樂珈嘉演15歲少女！結局周連環崩潰爆喊 網民激辯：太媽寶定係演技好？
昨晚連環三場喊戲 樂珈嘉崩潰演技大爆發
在昨晚播出的劇情中，樂珈嘉飾演的天雪可謂慘到極點，更要應付三場截然不同的喊戲。第一場戲在醫院發生，當警察衝入病房指控她涉嫌謀殺，並強行拉走保護她的言官（佘詩曼飾）時，天雪瞬間變回無助小孩，死命拉著言官哭喊，之後更淒厲大叫媽咪，場面令人心碎。第二場戲，面對父母心急如焚的連環追問，本已因藥物影響而記憶模糊的天雪，在雙重壓力下終告失守，邊落淚邊忟憎大叫：「我真係唔知呀！」，將迷失又驚惶的狀態演繹得淋漓盡致。到最後一場盤問戲，當她驚見自己被迷暈期間遭拍下不雅照，羞愧與衝擊下激動至「扯晒蝦」，整個人撲入爸爸光正（譚耀文飾）懷中，面對警方步步進逼，她最終歇斯底里地嘶吼「我冇呀」，崩潰至癱軟在地上，演技相當投入。
22歲挑戰演15歲溫室少女 樂珈嘉「減齡」演出成焦點
對於一位新人演員而言，樂珈嘉在《正義女神》中的角色絕對是高難度挑戰。在拍攝時年僅22歲的她，需要「減齡」演繹只有15歲、在溫室中長大的少女天雪。這個角色設定本身就極具挑戰性，因為天雪從小備受父母寵愛，未曾經歷風浪，所以當她突然被捲入謀殺案，甚至發現自己被拍下不雅照時，那種天塌下來的恐懼與無助感，需要演員精準拿捏。樂珈嘉在結局周的連環喊戲，正是要呈現這種溫室小花在極端壓力下的崩潰過程，從最初的依賴、驚慌，到中段的迷茫、煩躁，再到最後的羞憤與絕望，情緒層層遞進，成為了全劇的一大看點。
網民反應兩極激辯 狠批太媽寶VS力撐演活少女無助
樂珈嘉連環爆發的喊戲播出後，隨即在網上引發激烈討論，網民意見呈現兩極化。有部分觀眾認為她的演繹方式過於依賴父母，覺得角色太「媽寶」，未能展示應有的堅強。不過，亦有大批網民力撐樂珈嘉，認為她完美演活了一位未成年溫室少女的真實狀態：「那種小孩子很依賴自己爸爸媽媽的狀態」、「一句叫著媽咪特別心疼」、「十幾歲的孩子碰到這種事情，哭和害怕不正常嗎？被冤枉謀殺喲！」、「15 歲的女孩子就是這樣」、「哭戲很真實」、「沒見過風浪的小姑娘的自然反應」、「我家女兒就是這樣」、「演的很投入」、「這個角色哭戲這麼多確實很考驗演員」。