正義女神｜24歲樂珈嘉演15歲少女！結局周連環崩潰爆喊 網民激辯：太媽寶定係演技好？

《正義女神》結局周劇情掀起高潮，年僅24歲的新人樂珈嘉迎來演技大挑戰！在昨晚（27日）一集中，她飾演的15歲少女天雪（Tracy）連環上演三場不同層次的崩潰喊戲，從無助哀求到歇斯底里，情緒大爆發，場面極具張力。這位「減齡」7歲演出的新人，其表現引發網民熱議，究竟是演技超班還是過於誇張？