正義女神｜蔣祖曼崩潰爆喊！慘被陳若思利用連累細佬周嘉洛前途盡毀？
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昨晚《正義女神》劇情極度虐心，蔣祖曼（Joman）飾演的善良感化官鄭姑娘，慘遭一直信任的少年犯Cat（陳若思飾）徹底背叛，令她建立的信念完全崩潰，更間接連累親弟邵文（周嘉洛飾）前途，場面極度揪心！當滿腔熱血與善良被無情利用，跌入谷底的她將如何自處？
昨晚劇情直插谷底 蔣祖曼誤信陳若思致崩潰
劇中蔣祖曼飾演的感化官鄭姑娘為人簡單熱血，卻因一再誤信少年犯而對工作感到迷失，甚至想過辭職。正當她因遇上阿Cat（陳若思飾）而重拾自信，決心繼續用心幫助邊緣少年時，劇情卻迎來殘酷反轉。原來騙取鄭姑娘最深的也是Cat，鄭姑娘出於心軟為其求情，反而令Cat犯下更大的錯誤，事件更波及親弟邵文（周嘉洛飾）的大好前途，讓鄭姑娘的信心與專業信念雙雙跌至谷底，陷入前所未有的自責與崩潰之中，角色張力十足。
黎燕珊心痛女兒爆金句安慰：唔係你嘅錯
在鄭姑娘信心盡失、情緒崩潰之際，劇組巧妙地安排了母親（黎燕珊飾）及言官的角色作出安慰，為劇情增添一絲暖意。眼見女兒將所有責任攬上身，黎燕珊心痛地表示：「你唔好將所有事都攬晒上身至得架，都唔係你嘅錯，你知唔知呀？」而深明法律制度複雜性的言官亦開解道：「少年犯問題本來就好複雜…無論結果係點，至少我哋知道係幫緊佢哋就夠喇。」這些對白不僅安撫了劇中角色，也彷彿在為現實中默默耕耘的正義工作者打氣。
網民洗版式心痛蔣祖曼：睇到好肉緊
蔣祖曼的精湛演技與角色的悲慘遭遇，引發網民洗版式討論，紛紛表示極度心痛。不少觀眾留言指劇情過於寫實，令人看得非常投入：「Joman演技真係好好，嗰種崩潰感完全演活咗！」、「鄭姑娘太慘了，好人冇好報，睇到好嬲！」、「陳若思今次個角色好奸，但又做得幾好。」、「最慘係周嘉洛，無啦啦被牽連，好無辜！」、「希望鄭姑娘快啲振作返，唔好放棄！睇到好肉緊呀！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期