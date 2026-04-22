正義女神｜蔣祖曼崩潰爆喊！慘被陳若思利用連累細佬周嘉洛前途盡毀？

昨晚《正義女神》劇情極度虐心，蔣祖曼（Joman）飾演的善良感化官鄭姑娘，慘遭一直信任的少年犯Cat（陳若思飾）徹底背叛，令她建立的信念完全崩潰，更間接連累親弟邵文（周嘉洛飾）前途，場面極度揪心！當滿腔熱血與善良被無情利用，跌入谷底的她將如何自處？