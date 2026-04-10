正義女神｜譚耀文遭區明妙淋紅油！一Take過幕後曝光竟跳舞娛賓？

最新娛聞
東方新地

廣告

昨晚（9日）《正義女神》中譚耀文被區明妙淋紅油一幕極具視覺衝擊，原來拍攝過程極為緊張！官方花絮曝光，這場戲竟要求一Take過，被淋到滿身紅油的譚耀文不但零怨言，更擺甫士任影。他之後更做出意想不到的佻皮舉動，究竟現場發生了甚麼事？

淋紅油戲碼勁緊張 區明妙坦言壓力大

在劇中，區明妙飾演的少女梁安娜為母申冤不果，遷怒於譚耀文飾演的檢控官光正，向他潑紅油洩憤。根據官方發布的幕後花絮，這場戲為了效果逼真，必須「一Take過」完成，不容有失。為此，台前幕後都做足排練，氣氛相當緊張。肩負淋紅油重責的區明妙，事後受訪時也坦言拍攝前確有NG壓力，因為知道機會只有一次，如果失手會影響整個團隊，壓力非常大。

譚耀文遭殃零怨言 竟一臉享受自創搖擺舞

雖然拍攝氣氛緊張，但慘遭淋到滿身紅油的主角譚耀文卻展現出極高的專業精神和風度。在導演喊Cut後，他不但沒有絲毫不悅，反而相當入戲地擺出各種甫士讓工作人員拍照，更一臉享受地要求大家給予掌聲。最令人意想不到的是，他還即場自創一段搖擺舞自娛，引得全場大笑，其佻皮可愛的舉動瞬間化解了現場的緊張氣氛，展現出資深演員的風趣與魅力。

網民大讚敬業樂業 「阿譚真係好玩得」

幕後花絮曝光後，網民紛紛大讚譚耀文的專業態度及幽默感，認為他完美示範了何謂敬業樂業。留言洗版式湧現：「嘩，成身都係，睇見都辛苦，阿譚真係好敬業！」、「俾人淋完仲可以跳舞，EQ超高，好玩得！」、「呢啲就係專業演員，抵佢紅咁多年。」、「區明妙壓力實好大，好彩一take過，譚哥都好照顧後輩。」、「個搖擺舞好搞笑，氣氛即刻輕鬆返晒！」。

正義女神 譚耀文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 譚耀文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 譚耀文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 譚耀文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 譚耀文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 譚耀文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 譚耀文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 譚耀文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 譚耀文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 譚耀文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 