正義女神｜譚耀文遭區明妙淋紅油！一Take過幕後曝光竟跳舞娛賓？

昨晚（9日）《正義女神》中譚耀文被區明妙淋紅油一幕極具視覺衝擊，原來拍攝過程極為緊張！官方花絮曝光，這場戲竟要求一Take過，被淋到滿身紅油的譚耀文不但零怨言，更擺甫士任影。他之後更做出意想不到的佻皮舉動，究竟現場發生了甚麼事？