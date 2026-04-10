正義女神｜譚耀文遭區明妙淋紅油！一Take過幕後曝光竟跳舞娛賓？
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昨晚（9日）《正義女神》中譚耀文被區明妙淋紅油一幕極具視覺衝擊，原來拍攝過程極為緊張！官方花絮曝光，這場戲竟要求一Take過，被淋到滿身紅油的譚耀文不但零怨言，更擺甫士任影。他之後更做出意想不到的佻皮舉動，究竟現場發生了甚麼事？
淋紅油戲碼勁緊張 區明妙坦言壓力大
在劇中，區明妙飾演的少女梁安娜為母申冤不果，遷怒於譚耀文飾演的檢控官光正，向他潑紅油洩憤。根據官方發布的幕後花絮，這場戲為了效果逼真，必須「一Take過」完成，不容有失。為此，台前幕後都做足排練，氣氛相當緊張。肩負淋紅油重責的區明妙，事後受訪時也坦言拍攝前確有NG壓力，因為知道機會只有一次，如果失手會影響整個團隊，壓力非常大。
譚耀文遭殃零怨言 竟一臉享受自創搖擺舞
雖然拍攝氣氛緊張，但慘遭淋到滿身紅油的主角譚耀文卻展現出極高的專業精神和風度。在導演喊Cut後，他不但沒有絲毫不悅，反而相當入戲地擺出各種甫士讓工作人員拍照，更一臉享受地要求大家給予掌聲。最令人意想不到的是，他還即場自創一段搖擺舞自娛，引得全場大笑，其佻皮可愛的舉動瞬間化解了現場的緊張氣氛，展現出資深演員的風趣與魅力。
網民大讚敬業樂業 「阿譚真係好玩得」
幕後花絮曝光後，網民紛紛大讚譚耀文的專業態度及幽默感，認為他完美示範了何謂敬業樂業。留言洗版式湧現：「嘩，成身都係，睇見都辛苦，阿譚真係好敬業！」、「俾人淋完仲可以跳舞，EQ超高，好玩得！」、「呢啲就係專業演員，抵佢紅咁多年。」、「區明妙壓力實好大，好彩一take過，譚哥都好照顧後輩。」、「個搖擺舞好搞笑，氣氛即刻輕鬆返晒！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期