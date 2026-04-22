正義女神｜監製驚爆少年犯九成重犯率！親解蔣祖曼角色崩潰真相？
監製鍾澍佳親揭創作意圖 向熱血工作者致敬
總監製鍾澍佳透露，《正義女神》除了探討少年犯問題，更重要的目的是向法律制度中一群默默付出的熱心人士致敬。他表示：「除咗探討少年犯，其實我哋仲想講喺法律嘅制度入面，其實仍然有好多熱心嘅相關人士幫緊啲少年犯，而佢哋係真係好偉大嘅。」劇中蔣祖曼飾演的感化官鄭姑娘，以及馬貫東飾演的熱血當值律師，正是這些現實英雄的縮影，劇組希望「將佢哋嘅努力呈現畀觀眾之餘、亦同時向佢哋致敬」。
驚爆九成重犯率 鍾澍佳剖析蔣祖曼崩潰主因
談及蔣祖曼角色為何會被少年犯Cat（梁雅文）徹底擊垮，鍾澍佳揭示了感化工作的殘酷現實。他直言：「其實做感化官最難嘅地方，係犯人嘅重犯律實在太高、有可能係九成以上，所以咁對於佢哋心態好大打擊」。他進一步解釋，Cat正是壓垮鄭姑娘的最後一根稻草：「梁雅文（Cat）呢個角色對邵玲嚟講係最後一根稻草，其實劇入面因為梁雅文直接將邵玲做感化官嘅信念打破咗，所以呢個 Case 之後，邵玲會有一個好大嘅改變」。
劇組藉Cat個案 反思直昇機教育模式
鍾澍佳亦指出，梁雅文（Cat）的個案，其實是想引導觀眾重新審視傳統的「直昇機教育」。雖然表面上是鄭姑娘的心軟導致惡果，但劇組亦透過邵玲母親（黎燕珊飾）的對白「你唔好將所有事都攬晒上身至得架」，以及言官的分析「少年犯問題本來就好複雜」，帶出問題的多面性。佳導最後補充，劇集想探討的是：「用一種近乎控制嘅方式去教細路，其實對小朋友未必係最好嘅。」，為劇集增添了更深層次的社會反思。
網民激讚劇本有深度：唔只係師奶劇
劇集播出後，不少網民在了解監製的創作意圖後，大讚劇本極具深度，成功引起社會反思。網民紛紛留言：「原來背後有咁嘅意思，唔怪得蔣祖曼個角色咁慘，好寫實。」、「向所有現實中嘅感化官致敬！份工真係唔易做。」、「九成重犯率…太恐怖，完全可以理解點解會心灰意冷。」、「呢套劇唔只係普通師奶劇，有心思考社會問題，值得一讚！」、「監製講完之後，更加明白個故仔想表達啲咩。」