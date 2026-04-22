正義女神｜監製驚爆少年犯九成重犯率！親解蔣祖曼角色崩潰真相？

《正義女神》中蔣祖曼飾演的感化官信念崩潰，劇情掀起網上熱議，原來角色背後藏有更殘酷的現實真相！總監製鍾澍佳日前親自解畫，驚爆現實中少年犯的重犯率可能高達九成，直言這正是對感化官最沉重的打擊。究竟劇組希望透過這部劇，向觀眾傳達甚麼重要訊息？