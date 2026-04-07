正義女神｜吳文懿爆喊感激許紹雄！監製鍾澍佳親揭《新聞女王》已睇中佢！
廣告
新人吳文懿（Kate）憑《正義女神》演技大爆發，原來成功非偶然！她日前受訪時，爆喊感激前輩許紹雄（Benz哥）在片場的無私照顧。更令人驚喜的是，總監製鍾澍佳（佳導）親自揭秘，原來早在《新聞女王》時期，已相中這位潛力無限的千里馬！
吳文懿感激許紹雄包容 「佢唔會畀壓力我」
談到法庭戲的投入演出獲讚，吳文懿謙虛地將功勞歸於整個劇組，並特別感激前輩許紹雄的包容與照顧。她憶述：「Benz 哥好好，佢好有經驗好慈祥，佢等緊我演時，會好有耐性坐埋一邊去陪我；加上佢眼神好慈祥，佢望緊我時，會令我覺得呢個世界終於有人幫我。」她更透露自己曾多次打斷對方台詞，但Benz哥都非常溫柔：「佢都係好溫柔咁提番我佢仲有一句未講，佢唔會畀壓力我，令我好放心去演，所以我真係好多謝 Benz 哥對我呢個新人咁好。」此外，她亦感謝佳導在開拍前安排了長時間的排練，讓她能充分掌握角色。
監製鍾澍佳親揭選角原因 「佢每一次都好準確」
總監製鍾澍佳在訪問中，親自解釋了為何會將如此複雜的角色交給新人吳文懿。他透露：「因為《新聞女王》兩季佢都有演，雖然只係演助理編導、冇乜對白，但佢每一次演出時都係好用心同恰如其份去做好個角色，同埋佢好知道自己喺場戲入面佢嘅立場同埋合符劇情推展嘅反應，佢每一次都好準確，好有職業道德，令我開始留意到佢。」佳導更憶述在一次慶功宴上與吳文懿交談，了解到她的開朗性格後，便決定給她這次機會。他對吳文懿的表現非常滿意：「排戲係排足成兩、三個禮拜，而佢係日日排，而且每一日都有進步，學習能力好強，我對於佢好滿意。」
網民大讚幕後團隊有心 「好彩有佳導同Benz哥」
這段「伯樂與千里馬」的幕後故事曝光後，網民大為感動，紛紛大讚團隊的用心及前輩的無私。有網民留言：「原來佳導喺《新聞女王》已經留意到佢，真係伯樂！」、「Benz哥真係好好前輩，肯咁樣帶新人，好感動。」、「一個好演員真係需要好嘅團隊同前輩支持，吳文懿好幸運。」、「難怪佢演得咁好，原來背後排咗咁耐戲，成個團隊都好有心機。」、「呢啲幕後故仔仲好睇過劇情！TVB應該多啲畀機會有心嘅新人！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期