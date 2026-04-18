正義女神｜陳少邦「衰格奸笑」洗腦！親揭靈感竟來自囡囡 網民：反差太大！
陳少邦演活衣冠禽獸 狂奸笑10次挑釁佘詩曼
被譽為「TVB御用奸人」的陳少邦，今次在劇中飾演衣冠禽獸律師James Au，其焦點完全落在老是常出現的「衰格奸笑」上。據網民不完全統計，他在劇中至少奸笑了十次，每次都充滿囂張與優越感，將角色的陰險狡詐表露無遺。他不只恃勢凌人，經常出言及做小動作恐嚇家強（朱樂洺飾），更不時向言官（佘詩曼飾）投以挑釁眼神，配上阿佘憤怒的眼神「回敬」，兩人每次對戲都張力十足，讓觀眾看得咬牙切齒。
陳少邦自封「陳笑邦」爆笑回應：「我個女成日奸計得逞時都係咁笑」
對於網民的熱烈討論，陳少邦受訪時幽默回應，笑言希望大家記得他是「陳笑邦」。他更親自揭開「衰格奸笑」背後的驚人秘密，靈感來源竟然是自己的寶貝女兒Freya！他笑著分享：
「一來我以 James Au 嘅身份發自內心恥笑言官，二來係我個女成日奸計得逞時都係咁笑，我咪學吓佢咯，佢今日都有學番我。」
說完，陳少邦更開心分享女兒Freya開心奸笑的可愛模樣，將螢幕上的奸險形象完全顛覆，展現出滿滿的父愛。
螢幕奸人現實係24孝好爸爸 IG曬女反差萌吸粉
雖然陳少邦在螢幕上經常扮演令人恨之入骨的奸角，但現實中的他卻是一位「24孝好爸爸」。他經常在個人社交平台上分享與女兒Freya的溫馨日常和搞笑片段，父女互動充滿愛意。這種螢幕形象與現實生活的巨大反差，不但沒有讓觀眾混淆，反而形成一種「反差萌」，吸引了大量粉絲。不少網民都表示，正因為知道他私下是個好爸爸，才更佩服他能將奸角演繹得如此入木三分。
網民慘被奸笑洗腦 懇求陳少邦：可不可以在我有生之年做次好人
陳少邦的「持續性衰格奸笑」成功為網民帶來極大陰影，討論區湧現大量留言，表示完全被他洗腦。
「佢就算做正派，我都會諗佢係咪奸！」
「你可不可以在我有生之年，做次好人給我看？」
「陳少邦演奸真係淋灕盡致，好出色嘅反派，演到你想打巴佢。」
同時，不少網民也湧入他的社交平台大讚女兒可愛：「囡囡Freya好可愛又靚女！」
「原來奸笑係學個女，呢個反差太得意！估唔到奸人背後有個咁sweet嘅故事。」