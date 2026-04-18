正義女神｜陳少邦「衰格奸笑」洗腦！親揭靈感竟來自囡囡 網民：反差太大！

「TVB御用奸人」陳少邦在《正義女神》再獻新猷！他飾演的奸角James Au憑著「衰格奸笑」成功洗腦觀眾，令人恨得牙癢癢。不過，陳少邦近日受訪時竟自爆奸笑靈感來自愛女，超大反差震驚網民，究竟這位螢幕惡人私下是個怎樣的爸爸？