正義女神｜陳煒「盛怒挑機眼」火拼佘詩曼！網民錯重點爆笑問：你眼睛還好嗎？
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劇集《正義女神》結局周戰況激烈，除了李成昌演技封神，飾演高淑樺大律師的陳煒亦憑其標誌性的「盛怒挑機眼」成功搶鏡！她與佘詩曼在庭上針鋒相對，火花四濺，有網民更錯重點幽默留言，究竟她的眼神有何特別之處？
陳煒演活高傲女狀 怒目火拼佘詩曼成焦點
昨晚（28日）劇情講到「Live House 謀殺案」進入關鍵時刻，陳煒飾演的控方大律師高淑樺，在庭上與佘詩曼飾演的言惠知鬥得難分難解。由於高大狀每次在庭上輸給言惠知，不是翻白眼就是眼火爆，其長期處於「盛怒」狀態的眼神，將角色不服輸、好勝的性格演繹得入木三分。這種極具記憶點的表演方式，讓她與佘詩曼的對手戲充滿張力，成功吸引觀眾注意。
網民錯重點幽默洗版 大讚雙眼黑白分明
陳煒的「挑機眼」演出隨即在網上引發熱議，不少網民都對她長期「怒目」的狀態表示關注，並留下幽默留言：「高大狀，你眼睛還好嗎？」、「完全感受到她內心的恨。」更有網民將焦點錯放，大讚經常要處於「盛怒」狀態的陳煒及佘詩曼，雙眼依然黑白分明，而且沒有半點血絲，保養得宜令人羨慕，意外掀起一陣關於演員保養的討論。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期