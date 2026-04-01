正義女神｜陳煒自揭特殊障礙陷低谷 罕談慘遭劇組欺凌 險釀恐怖意外
正義女神陳煒克服讀寫障礙展現神級演技
《正義女神》劇情迎來極大反轉，樂珈嘉捲入馮皓揚被殺案後，真相終於浮出水面，原來命案與壓軸回歸的劉倬昕有莫大關連，將懸念推向最高潮。陳煒在劇中與佘詩曼因為劉倬昕而在法庭上展開連場激辯，火花四濺令人抖不過氣。然而這份神級演技背後卻隱藏著不為人知的困難，陳煒自揭從小患有讀寫障礙，處理海量法律對白時比常人吃力百倍。她坦言讀書時期考試總是做不完，入行後面對劇本也必須聚精會神逐字過濾理解，經過無數次反覆練習才能將台詞說得流暢具說服力，專業精神絕對值得激讚。
慘遭劇組欺凌吊威也4小時險釀恐怖意外
回顧長達30年的演藝生涯，選美出身的陳煒初入行時猶如一張白紙，更曾遭遇令人震驚的幕後花絮。她憶述拍攝第二部作品時，在紹興一個湖上被劇組要求吊威也出船頭，模仿水上飄的唯美畫面。結果她在半空中足足被吊了4小時，裙擺沾水後越來越重極度考驗體能。最令人估唔到的是最後發現根本沒有這場戲，片段只被剪剩幾秒放在片頭，感覺完全是被戲弄。此外她拍攝《深宮計》時也曾遇上極端情況，在寒冬凌晨被安排浸在冰冷的水池中長達20分鐘，苦等劇組轉換陳設，最終令一向高EQ的她情緒失控當場發火。
戀愛腦陳煒親述為愛棄事業陷人生低谷
面對種種高低起伏，陳煒罕有剖白內心世界，直認自己一直都是徹頭徹尾的「戀愛腦」。她親口講述當年嫁到台灣後的心路歷程，她指理想當然係陪伴伴侶，所以不在香港不如不拍戲，但會自覺頹廢，覺得自己沒有了人生價值。這段失去自我的低谷期讓她決心重拾演戲熱情。對於網民力推她封后，她笑言自己連加人工都從未爭取過，認為現時有老公支持事業已經非常舒服。
網民激讚高淑樺氣場強大推舉奪最佳女主角
訪問及劇集播出後，隨即在網絡上引爆熱烈討論，大批觀眾對陳煒的遭遇感到心痛，同時對她的專業態度表示敬佩。不少網民留言力撐她奪獎：「煒哥啲戲真係神級，同阿佘對罵嗰場戲完全冇被比下去，絕對值得攞視后！」、「估唔到佢有讀寫障礙都背到咁多法律對白，真係落咗好多苦功，好犀利」。對於她曾為愛放棄事業的經歷，也有不少女性網民產生共鳴：「女人真係唔可以冇自己事業，好彩煒哥識得企番起身，依家散發出嚟嘅自信真係好靚」、「50幾歲keep得咁好，完全係都市女性典範，以前啲委屈當係人生歷練啦」。