正義女神｜陳煒自揭特殊障礙陷低谷 罕談慘遭劇組欺凌 險釀恐怖意外

最新娛聞
東方新地

廣告

TVB熱播劇集《正義女神》今周正式進入結局篇，52歲的陳煒飾演資深大律師「高淑樺」，與佘詩曼在庭上唇槍舌劍，強人形象簡直型到爆燈！不過，這位被網民力推7度爭奪視后的實力派演員，背後竟然隱藏著極度震撼的入行辛酸。原來她不僅患有讀寫障礙，初入行時更曾慘遭劇組欺凌吊威也足足4小時，甚至一度因為「戀愛腦」為愛放棄事業，淪為自覺毫無貢獻的社會廢人。究竟這位從卑微新人蛻變成淡泊名利的準視后，經歷了怎樣的恐怖低谷與重生？

正義女神陳煒克服讀寫障礙展現神級演技

《正義女神》劇情迎來極大反轉，樂珈嘉捲入馮皓揚被殺案後，真相終於浮出水面，原來命案與壓軸回歸的劉倬昕有莫大關連，將懸念推向最高潮。陳煒在劇中與佘詩曼因為劉倬昕而在法庭上展開連場激辯，火花四濺令人抖不過氣。然而這份神級演技背後卻隱藏著不為人知的困難，陳煒自揭從小患有讀寫障礙，處理海量法律對白時比常人吃力百倍。她坦言讀書時期考試總是做不完，入行後面對劇本也必須聚精會神逐字過濾理解，經過無數次反覆練習才能將台詞說得流暢具說服力，專業精神絕對值得激讚。

慘遭劇組欺凌吊威也4小時險釀恐怖意外

回顧長達30年的演藝生涯，選美出身的陳煒初入行時猶如一張白紙，更曾遭遇令人震驚的幕後花絮。她憶述拍攝第二部作品時，在紹興一個湖上被劇組要求吊威也出船頭，模仿水上飄的唯美畫面。結果她在半空中足足被吊了4小時，裙擺沾水後越來越重極度考驗體能。最令人估唔到的是最後發現根本沒有這場戲，片段只被剪剩幾秒放在片頭，感覺完全是被戲弄。此外她拍攝《深宮計》時也曾遇上極端情況，在寒冬凌晨被安排浸在冰冷的水池中長達20分鐘，苦等劇組轉換陳設，最終令一向高EQ的她情緒失控當場發火。

戀愛腦陳煒親述為愛棄事業陷人生低谷

面對種種高低起伏，陳煒罕有剖白內心世界，直認自己一直都是徹頭徹尾的「戀愛腦」。她親口講述當年嫁到台灣後的心路歷程，她指理想當然係陪伴伴侶，所以不在香港不如不拍戲，但會自覺頹廢，覺得自己沒有了人生價值。這段失去自我的低谷期讓她決心重拾演戲熱情。對於網民力推她封后，她笑言自己連加人工都從未爭取過，認為現時有老公支持事業已經非常舒服。

網民激讚高淑樺氣場強大推舉奪最佳女主角

訪問及劇集播出後，隨即在網絡上引爆熱烈討論，大批觀眾對陳煒的遭遇感到心痛，同時對她的專業態度表示敬佩。不少網民留言力撐她奪獎：「煒哥啲戲真係神級，同阿佘對罵嗰場戲完全冇被比下去，絕對值得攞視后！」、「估唔到佢有讀寫障礙都背到咁多法律對白，真係落咗好多苦功，好犀利」。對於她曾為愛放棄事業的經歷，也有不少女性網民產生共鳴：「女人真係唔可以冇自己事業，好彩煒哥識得企番起身，依家散發出嚟嘅自信真係好靚」、「50幾歲keep得咁好，完全係都市女性典範，以前啲委屈當係人生歷練啦」。

正義女神 陳煒 52歲的陳煒飾演資深大律師「高淑樺」，與佘詩曼在庭上唇槍舌劍，強人形象簡直型到爆燈！（圖片來源：TVB）
52歲的陳煒飾演資深大律師「高淑樺」，與佘詩曼在庭上唇槍舌劍，強人形象簡直型到爆燈！（圖片來源：TVB）
正義女神 陳煒 命案與壓軸回歸的劉倬昕有莫大關連。（圖片來源：myTV super）
命案與壓軸回歸的劉倬昕有莫大關連。（圖片來源：myTV super）
正義女神 陳煒 陳煒醒覺兇案與兒子有關。（圖片來源：myTV super）
陳煒醒覺兇案與兒子有關。（圖片來源：myTV super）
正義女神 陳煒 陳煒驚悉兒子已偷偷返港犯案。（圖片來源：myTV super）
陳煒驚悉兒子已偷偷返港犯案。（圖片來源：myTV super）
正義女神 陳煒 有網民念念不忘陳煒「沐浴巨星」的代言。（圖片來源：TVB）
有網民念念不忘陳煒「沐浴巨星」的代言。（圖片來源：TVB）
正義女神 陳煒 陳煒的喊戲感動觀眾。（圖片來源：TVB）
陳煒的喊戲感動觀眾。（圖片來源：TVB）
正義女神 陳煒 觀眾表示陳煒演技入木三分，做一個嚴母之餘，亦做到一位又叻又醒又有氣場的律師。（圖片來源：TVB）
觀眾表示陳煒演技入木三分，做一個嚴母之餘，亦做到一位又叻又醒又有氣場的律師。（圖片來源：TVB）
正義女神 陳煒 陳煒拍攝《深宮計》時，在寒冬凌晨被安排浸在冰冷的水池中長達20分鐘。（圖片來源：《宮心計2深宮計）
陳煒拍攝《深宮計》時，在寒冬凌晨被安排浸在冰冷的水池中長達20分鐘。（圖片來源：《宮心計2深宮計）

圖片來源：TVB、myTV super資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 