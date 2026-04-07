正義女神｜陳煒教材級演技大義滅親！網民力撐攞視后3大原因
1）陳煒床戲豁出去獲零差評
陳煒今次在《正義女神》真係搏到盡，與「舊相好」古天祥上演激烈床戲，兩人在床上錫到「嘴都歪」，陳煒更出動私伙性感黑色內衣，豐滿上圍一覽無遺，更被古天祥推倒在床上露出白滑大髀。陳煒曾表示「其實拍呢場戲係拍咗好多，但最後剪出嚟嘅唔多，我都有同老公講，點知佢話嫌呢段戲咁短？但我覺得點到即止就夠」。
2）大義滅親眼神戲震撼觀眾
到第25集大結局，陳煒飾演嘅「高淑樺」發現兒子「高成彬」劉倬昕殺人真相後，毅然大義滅親將兒子送進監獄。母子二人在監獄見面時，陳煒望住兒子滿含愧疚與不捨嘅眼神，讓內心翻湧嘅痛楚強烈傳達，令大量觀眾「破防淚目」。有網民形容「佢演嘅唔係角色，係千萬個被現實逼到牆角嘅女人」。當「高成彬」被判終身監禁後，「高淑樺」沒有崩潰哭喊，僅係緩緩垂首、肩線輕顫、眼底光芒逐漸黯淡，以極度克制嘅肢體與微表情傳達出內心感受，層次極強。
3）陳煒與佘詩曼正面交鋒火花四濺
劇中陳煒與佘詩曼各有霸氣，兩人正面交鋒擦出不少火花，難怪大批觀眾大讚呢場戲十分好睇，睇得肉緊。網民留言「阿佘同煒哥啲演技真係冇得輸」、「兩個單靠眼神都已經好有戲」、「果然係高手過招」。陳煒成功塑造一個嚴母之餘，亦做到一位又叻又醒又有氣場嘅律師角色，與佘詩曼嘅對手戲成為全劇經典。
網民力撐陳煒問鼎視后
網民對陳煒嘅演技讚不絕口，有人留言「真心欣賞陳煒正義女神演技，連塊臉同眼神都識做戲，一睇就知道個仔講大話，最後陳煒好似大義滅親」。另有觀眾表示「陳煒媽媽演技亦入木三分，一個嚴母之餘，亦做到一位又叻又醒又有氣場的律師，期進陳煒來年來問鼎視后」。更有網民詳細分析「法庭宣判一刻，陳煒個眼神嗰種絕望，佢始終都唔係咁信個仔做出啲咁喪心病狂嘅事，但係聽到庭上嘅錄音已經徹底失望，成長戲佢一眼都冇擰轉頭望個仔，我諗做咗人父母一定明個感受，煒哥真係做得好好」。
劇集主題深刻獲觀眾認同
有網民指出套劇既主題係父母嘅救贖，所以比起傳統法庭戲，同主題緊扣嘅劇情先係最好睇。四條線包括佘詩曼、蔣祖曼、許紹雄、陳煒都有睇到觀眾眼濕濕嘅部份，比起兩季《新聞女王》，更多人喜愛《正義女神》呢套更有靈魂嘅作品。網民表示「睇咗5集《正義女神》，我想講嘅係，陳煒真係做得好好，望住仔仔高成彬嘅時候，眼神已經交代一切，真係希望佢有機會衝擊下視后」，對陳煒嘅演技表現充滿期待。