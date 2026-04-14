正義女神｜陳若思自爆三度試鏡爭贏虐貓女！苦練變態演技後急澄清一件事
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憑劇集《正義女神》中「虐貓少女」Cat一角而人氣急升的陳若思（Amber），其令人心寒的「神經質」演技備受讚賞。近日她親自揭秘，原來這個極具挑戰性的角色是經歷了三次試鏡才艱難爭取回來，為此她更做足功課苦練演技。不過，在演出大獲成功後，她卻急著向觀眾澄清一件事！
陳若思自揭三度試鏡 珍惜得來不易機會
陳若思早前在社交網站透露，為了得到Cat這個角色，過程可謂過五關斬六將。她表示自己前後共去了兩次試鏡，但就試演了三個完全不同的沉重角色，最後才成功突圍而出。她坦言機會得來不易，因此格外珍惜，並在帖文中寫道：「我前後去了兩次試鏡，試演了三個不同的少年案件，而且全部都很沉重，最後才成功獲得 Cat 這個角色。對我來說，這份機會得來不易，因此我格外珍惜」。
陳若思為投入角色 翻睇經典電影做足功課
為了演活這個心理複雜的角色，陳若思在事前下了不少苦功。她透露自己幾乎翻遍了所有關於情緒困擾與心理壓力的經典電影，務求從中偷師。她分享道：「我幾乎翻閱了所有經典的、關於情緒困擾與心理壓力的電影，細心觀察並模仿當中那些細膩的眼神、微妙的反應，以及情緒崩潰的瞬間，一點一點地記錄下來。」可見她為了角色做足準備，極為專業。
陳若思愛狗之人演虐貓女 直認挑戰極大
眾所周知，陳若思私下是一名愛狗之人，這次要飾演與自己本性完全相反的虐貓少女，絕對是「非本色演出」。她受訪時也直認挑戰「真的很大」，並表示：「從一開始的清新少女感，到後面越來越明顯的詭異、執著，甚至帶點神經質的狀態，我花了很多時間去揣摩她的內心世界。」要一位愛護動物的人去演繹殘害生命的兇手，心理關口絕對不易過。
陳若思開心被觀眾憎 急澄清：我絕不虐待動物
對於網民排山倒海的反應，陳若思坦言既開心又心疼。她受訪時笑說：「看到好多朋友留言說很害怕我、甚至恨我，其實我好開心又有點心疼，開心的是大家真的有投入角色。」但她隨即嚴肅地作出澄清，希望觀眾戲劇與現實要分清：「我從來都沒有虐待過動物，虐待動物是絕對不應該及我絕不會做的事情。戲裏所有畫面都只是劇情，希望大家千萬不要太入戲呀。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期