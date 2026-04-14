正義女神｜陳若思自爆三度試鏡爭贏虐貓女！苦練變態演技後急澄清一件事

憑劇集《正義女神》中「虐貓少女」Cat一角而人氣急升的陳若思（Amber），其令人心寒的「神經質」演技備受讚賞。近日她親自揭秘，原來這個極具挑戰性的角色是經歷了三次試鏡才艱難爭取回來，為此她更做足功課苦練演技。不過，在演出大獲成功後，她卻急著向觀眾澄清一件事！