正義女神｜陳若思演技外被封真人版木野真琴！網民激讚：樣靚腳又靚

在熱播劇《正義女神》中，陳若思（Amber）演活精神崩潰的阿Cat，其精湛演技備受肯定，更被網民力推成為「TVB御用癲婆」。不過，觀眾的焦點不止於此！近日討論區熱議她在戲中的造型，大讚其精緻五官與修長美腿，更因其外型出眾而封她為「真人版木野真琴」，究竟這個稱號是怎樣來的？