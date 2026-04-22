正義女神｜陳若思演技外被封真人版木野真琴！網民激讚：樣靚腳又靚
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在熱播劇《正義女神》中，陳若思（Amber）演活精神崩潰的阿Cat，其精湛演技備受肯定，更被網民力推成為「TVB御用癲婆」。不過，觀眾的焦點不止於此！近日討論區熱議她在戲中的造型，大讚其精緻五官與修長美腿，更因其外型出眾而封她為「真人版木野真琴」，究竟這個稱號是怎樣來的？
網民熱議封號 「真人版木野真琴」誕生
陳若思在《正義女神》中的演出令人一見難忘，除了演技外，她的外型同樣引起網民高度關注。有網民指出，陳若思不但五官精緻，身形亦相當出眾，特別是劇中穿上校裙及熱褲的造型，完美展現其一雙修長美腿，因此封她為「樣靚腳靚」的代表女藝人。更有動漫迷認為她的高䠷外型與經典動漫《美少女戰士》中的角色木野真琴（Sailor Jupiter）十分相似，因而獲得「真人版木野真琴」這個新稱號，人氣一時無兩。
演技與顏值兼備 祝福再下一城爭獎
憑藉在《正義女神》中的亮眼表現，網民除了力推她成為「TVB御用癲婆」，亦非常期待她接下來在綜藝節目《女神配對計劃 2》中的表現，希望她能再下一城，向今年的「飛躍進步女藝員」獎項邁進。陳若思成功透過阿Cat一角，向觀眾證明了自己是演技與顏值兼備的新生代女演員，未來發展潛力無限，星途備受看好。
網民一面倒大讚：「演技同顏值都爆燈！」
對於陳若思獲封新稱號，網民紛紛表示認同，並在網上掀起熱烈討論，一面倒地大讚她內外兼備。網民留言表示：「佢真係樣靚腳靚嘅代表！」、「木野真琴呢個名好貼切，又高又靚！」、「演技已經好得，估唔到身材都咁屈機」、「好有潛質，TVB要捧多啲呢啲新人」、「希望《女神配對計劃 2》有多啲靚造型睇！」、「絕對係今年女飛躍大熱門！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期