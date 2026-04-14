正義女神｜陳若思演活虐貓少女！魔性傻笑獲封「李心潔2.0」嚇窒網民

昨晚（13日）人氣劇集《正義女神》劇情掀起高潮，當中陳若思（Amber）飾演的「神經質少女」Cat演技大爆發，嚇壞不少觀眾！劇中她由清純少女黑化成虐貓狂魔，一幕對著貓屍露出的魔性傻笑，畫面極度心寒，其天使與魔鬼的巨大反差，究竟是如何煉成的？