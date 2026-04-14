正義女神｜陳若思演活虐貓少女！魔性傻笑獲封「李心潔2.0」嚇窒網民
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昨晚（13日）人氣劇集《正義女神》劇情掀起高潮，當中陳若思（Amber）飾演的「神經質少女」Cat演技大爆發，嚇壞不少觀眾！劇中她由清純少女黑化成虐貓狂魔，一幕對著貓屍露出的魔性傻笑，畫面極度心寒，其天使與魔鬼的巨大反差，究竟是如何煉成的？
昨晚劇情大暴走 陳若思虐貓畫面極心寒
昨晚劇情焦點落在重遇感化官鄭邵玲（蔣祖曼飾）的少女Cat（陳若思飾）身上。兩年前因毒殺貓咪被輕判的Cat，視邵玲為大恩人，但重逢後行徑愈發親密詭異，令邵玲感到不安。在回憶片段中，揭示了Cat在家中被母親（顏千汶飾）強逼唸出悔過書時，表情恍如機械人般空洞；而在另一段殺貓的Flashback畫面中，陳若思更是演技大爆發，對著貓屍流露出一股夾雜空洞、迷幻與神經質的氣質，配上魔性十足的傻笑，畫面極度可怕，令人不寒而慄。
陳若思清新邪惡反差強 獲封天使魔鬼混合體
陳若思在劇中表現極為搶鏡，初登場時散發著清新少女感，但很快其行為舉止便愈發詭異。她對著蔣祖曼時流露出的癡迷神情，已讓觀眾感到不安，其後揭露的陰暗面更是令人心驚。這種從純潔到邪惡的強烈反差，成功塑造出一個立體的「天使魔鬼混合體」形象，讓觀眾看得十分投入，更有網民指她與劇中另一反派高文彬，是全劇最可怕的兩個人物，其令人毛骨悚然的程度可見一斑。
網民洗版式激讚 陳若思被封「李心潔2.0」
陳若思的突破性演出引來網民洗版式討論，輿論一面倒大讚其演技。不少觀眾直言被她的演繹嚇到，紛紛留言：「我真係發惡夢你虐待我啲動物」、「真的好厲害，尤其是神態和微表情」、「一出場有種小清新感覺，但及後愈見陰沉的反差，看著看著有點毛骨悚然。」更有網民認為她的演出有「鬼后」李心潔的影子，力讚她是「李心潔2.0」，對其表現給予極高評價。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期