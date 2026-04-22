正義女神｜陳若思演癲女弒母嚇窒網民！挑戰16種情緒問鼎女飛躍？

昨晚（21日）播出的《正義女神》劇情極度震撼，陳若思（Amber）飾演的阿Cat在與母親（顏仟汶飾）爭執後，竟被發現滿身鮮血、眼神空洞地呆坐客廳，其母則倒臥血泊之中！畫面心寒，Amber木納又淒涼的表情嚇窒全網，加上她堅稱自己是自衛，令案件陷入膠着，究竟她是無辜自衛還是處心積慮？