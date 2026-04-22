正義女神｜陳若思演癲女弒母嚇窒網民！挑戰16種情緒問鼎女飛躍？
昨晚劇情大暴走 陳若思滿身鮮血呆坐客廳
劇情講述感化官鄭姑娘（蔣祖曼飾）看到阿Cat母親失控直播鬧女後，憂心忡忡趕往其住所，豈料一開門竟驚見Cat母倒臥血泊，而被濺滿全身血的阿Cat則呆坐客廳，場面極為駭人。其後一幕，阿Cat抱著殺人兇器，淒涼又木納地呆站街頭，瀕臨崩潰的狀態讓觀眾看得心驚膽顫。雖然阿Cat堅稱是自衛，但佘詩曼飾演的言惠知接手審理後發現疑點重重，直到鄭姑娘在遺失的筆記簿中找到重要線索，才驚覺阿Cat可能是處心積慮殺死母親，案情峰迴路轉。
演技大爆發 陳若思挑戰16種情緒轉換自如
陳若思在劇中演技大爆發，前後挑戰至少16種情緒，包括天真、癡戀、厭惡、驚恐、憤怒、崩潰、空洞及毒癮起等，每次轉換都極為迅速且細節十足。例如昨晚面對母親喪鬧時，她掩著耳朵以極度壓抑的微弱聲音說出「收聲啦」，完美演活了角色「害怕但又忍無可忍」的複雜心理。而在庭上自辯一幕，她更上演「貓哭老鼠」，眼淚鼻涕直流地說：「如果媽咪真係死咗、我都會同佢一齊死」，樣子雖然可憐無辜，卻同時散發出隱隱的虛偽感，層次豐富的表演備受讚賞。
網民力讚演技立體 媲美同劇爆紅劉倬昕
陳若思的「癲瘋」演出已是第三次在劇中出現，但網民依然對其像真度極高的「變態狀態」感到敬佩，更將她與同劇憑高成彬一角爆紅的劉倬昕比較。不少網民認為兩者各有千秋，力指陳若思的演繹更為立體，有網民分析：「劉倬昕演高成彬嘅極致在於心寒，Amber 嘅演繹就更立體」。大家紛紛大讚她有種楚楚可憐的特質，非常適合演繹長期活在「暴力控制狂」母親陰影下的角色，認為她的實力絕對不容忽視。
網民洗版式激讚：「天真害怕邪惡全線到位！」
劇集播出後，網民在討論區洗版式留言，對陳若思的演技給予高度評價，認為她有望爭奪今年的「飛躍進步女藝員」獎。留言包括：「若思做得好細緻，睇到好難過」、「天真、害怕、邪惡全線到位」、「母女二人都好好戲」、「Amber 很大機會拿新人獎」、「咁多新人都做得咁好，後生可畏」、「Amber 做得好 detailed，面部表情、說話語氣、眼神表達交足功課」、「今集好精彩」。