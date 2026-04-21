正義女神｜陳若思演活變態殺貓少女！自揭靠愛犬揣摩無辜感 網民激讚：好變態我鍾意

《正義女神》昨晚（20日）劇情再掀高潮，「惡魔少女」阿Cat（陳若思飾）的癲狂演技震撼全網！劇中她不僅對感化官Amber（蔣祖曼飾）瘋狂癡纏，更在母親（顏仟汶飾）的變態控制下重返殺貓之路，手法更見兇殘。陳若思在庭上扮無辜的極級神經質表現，獲網民一致激讚，究竟她是如何塑造這個複雜角色？