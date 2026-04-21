正義女神｜陳若思演活變態殺貓少女！自揭靠愛犬揣摩無辜感 網民激讚：好變態我鍾意
昨晚尖叫揼地再殺貓 陳若思癲瘋演技震撼全網
在4月20日晚播出的集數中，陳若思飾演的阿Cat再度登場，其「癲瘋」表現再次成為焦點。劇情講述她對蔣祖曼飾演的感化官Amber苦苦癡纏，展現出猶如GL配對的強烈佔有慾。其後與Cat媽（顏仟汶飾）吵架時，情緒失控至大聲尖叫兼瘋狂揼地，畫面極具張力。最令人心寒的是，她在庭上矢口否認殺貓時，展現出極級神經質的無辜表情，但殺貓時的兇殘眼神卻又令人不寒而慄，情緒轉變之快讓觀眾看得相當投入。
陳若思親解貓系少女感 竟靠愛犬無辜樣揣摩
對於如何揣摩出阿Cat的「貓系少女Feel」，陳若思接受官方訪問時坦言，由於自己沒有養貓經驗，最後竟是從自己的愛犬身上找靈感。她直言在構思角色時，覺得必須將自己代入成貓咪，但最終只能以狗代貓，她分享道：「有時我隻狗做錯嘢，有時我鬧佢，佢知自己錯嘅，但佢會用啲好無辜嘅樣望住我，我就盡量諗住佢個樣嚟演。」這個獨特的揣摩方法，成功塑造出阿Cat在犯錯後惹人憐憫的無辜感。
陳若思自揭童年被欺凌傷痛 靠獨自哭泣釋放情緒
陳若思直認一度因太投入角色而難以抽離，更透露自己小時候亦曾經歷過與阿Cat相似的孤獨感。她坦言：「小時候因為身形較胖，常常遭受言語霸凌；學業又不算突出，自卑感長期伴隨著我。我也很少向家人訴說自己的難過，因為我知道爸爸媽媽很感性，我不想讓他們擔心我。所以很多情緒，我都是在夜深人靜之時，自己一個人哭泣。」這段經歷讓她更能理解角色的內心痛苦。劇中她與蔣祖曼的CP感亦成焦點，二人早前更拍攝「春風化雨學行Catwalk」爆笑短片，片中蔣祖曼溫柔教導陳若思行貓步，互動充滿火花。
網民洗版式激讚陳若思：做到癡線妹心態
陳若思的突破性演出在網上引發洗版式討論，網民對其演技給予高度評價，輿論一面倒讚好。不少留言都指她完美演繹出角色的變態與脆弱：「好變態，我鍾意」、「Amber 做到癡線妹嘅心態同講嘢語氣」、「做得好呀，啲情緒變化好快」。更有細心網民留意到她的小動作充滿貓系少女的感覺，大讚她揣摩角色用心：「啲無辜樣真係好絕！」