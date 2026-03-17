正義女神｜首播劇情太揪心！聚焦青少年犯罪 網民：此劇必火！
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TVB最新律政劇《正義女神》昨日（3月16日）首播，劇情竟大膽聚焦極具爭議的「青少年犯罪問題」，首集案件就讓大批網民看得心痛又氣憤，直呼「意難平」！劇集寫實的風格與切中時弊的題材引爆強烈共鳴，網民紛紛斷言「此劇必火」，究竟是怎樣的劇情讓觀眾反應如此巨大？
正義女神首集探討少年犯罪 劇情心梗引爆共鳴
《正義女神》開播第一集即投下震撼彈，劇情圍繞一宗青少年犯罪案件展開，寫實而殘酷的情節讓不少觀眾看得心情沉重。網民紛紛表示「看完第一集第一案就意難平」、「劇情看到有些心梗」，認為劇集非常貼近現實社會的教育困境。這種敢於觸碰敏感社會議題的創作方向，成功在首播當晚就抓住了觀眾的眼球，引發了廣泛的社會性討論。
網民一面倒讚貼地：希望能完善相關法律
劇集對青少年犯罪問題的深刻描寫，獲得網民一面倒讚賞，認為內容極度「貼地」。大量留言湧現，討論現實中的少年放縱問題：「目前很應對我們現在的教育狀況」、「我們現在社會也對現在少年太放縱」。更有不少觀眾寄望劇集能帶來正面影響，表示：「這個劇拍得很好，希望能促進對未成年人的相關法律能更完善。」劇集不僅提供了娛樂，更激發了社會對法律議題的關注。
TVB律政劇再獲封神 網民大讚：香港拍呢啲先係神
除了劇情題材，《正義女神》明快的節奏和專業的法庭場面，也讓觀眾再次見識到TVB製作「職業精英劇集」的功力。網民對此讚不絕口，認為TVB的編劇極具前瞻性：「好看啊，第一集就跌宕起伏，TVB 編劇太超前了」。更有觀眾直接封其為神作，大讚：「果然香港拍這種片才是真正的神」、「律政味濃」，再次肯定了港產律政劇在觀眾心目中的權威地位。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期