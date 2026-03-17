正義女神｜首播劇情太揪心！聚焦青少年犯罪 網民：此劇必火！

TVB最新律政劇《正義女神》昨日（3月16日）首播，劇情竟大膽聚焦極具爭議的「青少年犯罪問題」，首集案件就讓大批網民看得心痛又氣憤，直呼「意難平」！劇集寫實的風格與切中時弊的題材引爆強烈共鳴，網民紛紛斷言「此劇必火」，究竟是怎樣的劇情讓觀眾反應如此巨大？