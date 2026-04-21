正義女神｜顏仟汶演活病態控制狂母！戲外發長文惹反思：仔女唔係父母附屬品

資深演員顏仟汶在《正義女神》中飾演「病態控制狂」母親，昨晚（20日）一集「手起鎚落」扑爆門的場面，其癲狂演技嚇窒全網，更引發網民對「亞洲式家長」的熱烈討論。令人意外的是，戲內讓人心寒的她，戲外卻對親子關係有深刻反思，發文呼籲家長尊重子女，觀點形成極大反差。