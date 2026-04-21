正義女神｜顏仟汶演活病態控制狂母！戲外發長文惹反思：仔女唔係父母附屬品
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資深演員顏仟汶在《正義女神》中飾演「病態控制狂」母親，昨晚（20日）一集「手起鎚落」扑爆門的場面，其癲狂演技嚇窒全網，更引發網民對「亞洲式家長」的熱烈討論。令人意外的是，戲內讓人心寒的她，戲外卻對親子關係有深刻反思，發文呼籲家長尊重子女，觀點形成極大反差。
顏仟汶手起鎚落扑爆門 網民驚呼：癲中之癲
昨晚劇情中，顏仟汶飾演的Cat媽因無法接受女兒的行為，情緒徹底失控，在家中上演一幕「手起鎚落」扑爆門的戲碼，其暴戾神情與瘋狂舉動被網民形容為「癲中之癲」。鏡頭前，女兒陳若思被嚇到眼凸並瑟縮一角，畫面極具衝擊力，完美演繹出令人窒息的母愛所帶來的恐懼。顏仟汶的精湛演技，讓這個角色的壓迫感穿透螢幕，令觀眾不寒而慄。
網民熱議亞洲父母管教法 搞笑召喚張松枝幫拖
顏仟汶的演出成功引起網民巨大共鳴，不少人認為角色反映了現實中部分亞洲父母的控制慾。討論區湧現大量留言：「個阿媽好癡線」、「應該好多亞洲父母都係咁」、「佢阿媽呢種管教方法，最終唔係你死就係我亡」。更有搞笑網民在緊張關頭，竟召喚在《刑偵12》中飾演暴力人格的張松枝現身「幫拖」，肉緊留言問：「點解仲唔出嚟」，為恐怖氣氛增添一絲笑料。
顏仟汶社交網發文惹共鳴 「仔女唔係用來圓夢嘅工具」
對於這個極具爭議的角色，顏仟汶早前在個人社交網站發表長文，分享自己的看法，呼籲家長要懂得放手。她坦言內心極不認同角色的行為，並寫下金句：「其實拍攝嘅時候，我內心已經好唔認同呢種令人窒息嘅愛，仔女唔係父母嘅附屬品，更加唔係用來圓夢、滿足期望嘅工具。小朋友成長需要空間、需要尊重，唔好捉得太緊，多啲信任佢哋、少啲壓力同責備。用心栽培，識得放手，仔女先可以自在長大、向陽而生。」這番真誠的分享獲得大量網民支持，認為她道出了許多子女的心聲。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期