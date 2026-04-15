正義女神｜馬貫東「陰聲細氣」演技惹負評？驚天真相曝光網民嚇窒：原來係伏線！
廣告
《正義女神》昨晚（14日）劇情投下震撼彈！一直被指「陰聲細氣」演繹怪異的馬貫東，其角色程睿燊（程律師）竟驚爆患上末期肺癌，瞬間逆轉負評！畫面中他偶爾的咳嗽、虛弱的聲線終獲解密，網民恍然大悟激讚是神級伏線，究竟他如何瞞過所有觀眾？
昨晚劇情大逆轉 馬貫東驚爆患肺癌
在昨晚播出的集數中，因壓力導致嚴重耳鳴的言惠知（佘詩曼飾）在醫院偶遇程睿燊（馬貫東飾），才驚悉對方已罹患肺癌多年，一直在生死邊緣徘徊。儘管如此，程律師依然堅守崗位，在「危險駕駛致他人死亡案」中，為曾幫助過的少年犯張智斌（章景恆飾）四處奔走。他堅信智斌已改過自新，鍥而不捨地尋找證據，最終成功找到關鍵的車Cam片段，令智斌獲改判不小心駕駛罪，其敬業精神與善良令人動容。
程律師感人獨白惹哭網民：每一日都係賺番嚟
劇情揭露真相後，程律師一番豁達而勵志的獨白更是賺人熱淚，他坦然面對自己的病情說：「我每一日都係賺番嚟，我唔知自己仲有幾好彩，仲有幾多日命，所以我會用晒所有時間去幫要幫嘅人。」這份在生命倒數時仍堅持公義的執著，深深打動了觀眾。劇中他更對旁人提問：「犧牲幾多？失去幾多？付出幾多？值唔值得只有自己先知。」這句對白也引發網民深思，有留言指：「最動人的不是輸贏，是程律師在法條與人情之間、為孩子守住的那扇門。」
「陰聲細氣」演繹終解密 網民由彈轉讚
自劇集開播以來，馬貫東刻意放慢的節奏和聲線備受爭議，不少網民直言其演繹方式「怪怪的」。然而，隨著肺癌真相大白，昔日的負評瞬間變成一面倒的讚賞。觀眾終於明白，原來所有細節都是為角色鋪陳的伏線，尤其是他不經意的咳嗽，更被大讚處理得非常細膩。網民紛紛表示：「真的能讓觀眾感受到他的角色在撐」、「當真相揭出後，才發現馬貫東的隱藏線索做得太好了」。
網民洗版式激讚：好演員功夫下在你看不到地方
真相揭曉後，網絡討論區被讚賞言論洗版，觀眾對馬貫東的用心演繹給予極高評價。不少人留言指被他的演技細節所折服：「好演員就是把功夫下在你根本注意不到的地方」、「一邊辯護一邊咳嗽、沒有因換機位而露出破綻、而且相當自然，讚！」更有網民精準分析其表演難度：「又要顧台詞、又要顧情緒、還要顧咳嗽位，堪稱人肉 GPS 定位」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期