正義女神｜馬貫東「陰聲細氣」演技惹負評？驚天真相曝光網民嚇窒：原來係伏線！

《正義女神》昨晚（14日）劇情投下震撼彈！一直被指「陰聲細氣」演繹怪異的馬貫東，其角色程睿燊（程律師）竟驚爆患上末期肺癌，瞬間逆轉負評！畫面中他偶爾的咳嗽、虛弱的聲線終獲解密，網民恍然大悟激讚是神級伏線，究竟他如何瞞過所有觀眾？