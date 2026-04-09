正義女神｜黃子桐2分鐘喊戲爆紅！全靠佘詩曼耳邊一句話 神奇指導助佢一秒入戲？
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《正義女神》昨晚（8日）劇情再掀高潮，30歲前港姐黃子桐出場僅2分鐘，卻憑一場層次感十足的喊戲震撼網民！她飾演燒傷受害人妻子，手執燒焦BB鞋淚崩一幕極具感染力，原來這場「一take過」的完美演出，背後全靠女主角佘詩曼一句神奇指導？
黃子桐2分鐘喊戲獲激讚 手執燒焦BB鞋淚崩
在劇中，黃子桐飾演偉明的太太，雖然出場時間連同回憶戲份加起來僅約2分鐘，但幾乎全是極高難度的喊戲。她需要層次式地演繹出對丈夫被燒傷的心痛、對昔日幸福的懷緬、對事件的悲慟委屈，同時夾雜自憐、無助但又要為家庭振作的堅強，情緒相當複雜。尤其當她拿起已燒焦的BB鞋，聲線哽咽淚流披面地說：「我哋一家三口，一定要整整齊齊」，更是令無數網民為之動容，大讚她演出用心：「哽咽的語氣及痛苦的表情都演得很真實。」
黃子桐揭獲阿佘神助攻 「佢講完我真係一秒入戲」
黃子桐受訪時坦言，這場戲是她「入行以來最大壓力及最深刻」的演出，一來對手是視后佘詩曼，二來角色極具挑戰性。她透露為此花了足足兩天時間培養情緒，但到現場依然無法入戲。關鍵時刻，全靠阿佘出手相助：「屋企人都擔心我係咪發生咗啲咩事，我記得拍呢場戲去到現場一開始我都未入到戲，然後阿佘好耐心咁喺我耳邊講，叫我想像老公喺醫院入面瞓緊、個仔又生死未卜，佢真係好神奇，佢講完我真係一秒入戲一 take 過。」
黃子桐獲阿佘畀Like勁興奮 開心足成日
得到前輩佘詩曼的「神助攻」後，黃子桐不僅順利完成拍攝，更獲得了阿佘的即時肯定，讓她喜出望外。這位前港姐憶述當時情景時，興奮之情溢於言表：「之後阿佘仲畀咗個like 嘅手勢我，我果吓真係好興奮，開心咗成日。」這次寶貴的經驗，無疑是對黃子桐演技的一大鼓勵，也讓觀眾看到資深演員對後輩的無私提攜，場面溫馨。
網民洗版力撐黃子桐 「喊得好有層次」
黃子桐的精彩演出引發網民洗版式討論，不少人對她刮目相看，紛紛留言力撐。「短短兩分鐘睇到我眼濕濕，好有感染力！」、「喊得好有層次，完全感受到嗰種絕望同心痛。」、「阿佘真係好前輩，肯咁樣教新人，抵佢咁紅！」、「黃子桐值得更多機會，呢場戲證明佢有演技！」、「個BB鞋道具太催淚，加埋佢啲眼淚，真係絕！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期