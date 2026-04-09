正義女神｜黃子桐2分鐘喊戲爆紅！全靠佘詩曼耳邊一句話 神奇指導助佢一秒入戲？

《正義女神》昨晚（8日）劇情再掀高潮，30歲前港姐黃子桐出場僅2分鐘，卻憑一場層次感十足的喊戲震撼網民！她飾演燒傷受害人妻子，手執燒焦BB鞋淚崩一幕極具感染力，原來這場「一take過」的完美演出，背後全靠女主角佘詩曼一句神奇指導？