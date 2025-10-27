TVB新劇《此刻無聲》聾妻驚爆老公偷食閨蜜｜假扮失聰暗中復仇 劇情反轉超心寒！
《此刻無聲》劇情超展開 聾妻恢復聽力驚見殘酷真相
《此刻無聲》故事節奏明快，開局即描寫失聰富家女麥令景擁有一段看似美滿的婚姻，丈夫劉宴僑溫柔體貼，羨煞旁人。然而，這一切幸福假象，在女主角意外恢復聽力及懷有身孕後被徹底擊碎。她發現丈夫原來是個徹頭徹尾的渣男，一直與自己的閨蜜蘇熙有染，兩人不僅背叛了她，更覬覦其龐大家業，籌劃著恐怖的奪產陰謀。最令人心寒的畫面，莫過於麥令景在恢復聽力後，為了自保及部署反擊，只能繼續假扮失聰，默默承受著眼前最愛的兩個人對自己的惡毒算計，展開一場鬥智鬥力的復仇周旋。
《此刻無聲》三大主角關係錯綜複雜 渣男老公聯手閨蜜謀財害命
劇中三位主角的關係極具張力，白旭含飾演的麥令景，從一個活在無聲世界、備受呵護的富家女，蛻變成一個心思縝密、策劃復仇的「獵人」，角色的轉變充滿看點。而汪石鳴飾演的丈夫劉宴僑，表面是完美人夫，實則是個為錢財不擇手段的渣男。趙夕汐飾演的閨蜜蘇熙，更是典型的心機小三，背地裡插刀好友。這段錯綜複雜的三角關係，圍繞著龐大的家產與不可告人的陰謀，劇情設定丈夫與小三的野心不止於偷情，更可能謀財害命，令整部劇的懸疑感與緊張氣氛推至頂點。
同晚接力《我本千金》 民初千金滅門後復仇變人妻
緊接《此刻無聲》後播出的，是另一部40集短劇《我本千金》，風格截然不同，是一部民初甜寵復仇劇。故事講述秋家千金秋若染（姜之南飾）遭遇滅門慘案後，化名江如若死裡逃生，並以秘書身份潛入仇人肖離（邱虹凱飾）家中，準備復仇並救出弟弟。豈料命運弄人，她陰差陽錯間竟與仇家的養子顧彥廷（袁昊飾）成為「掛名夫妻」。兩人從冤家聚頭，到後來聯手對抗大反派肖離，在鬥智鬥力的過程中逐漸產生情愫，同時一步步拆解秋家當年被滅門的驚天陰謀，劇情同樣緊湊刺激。
網民期待狗血復仇劇情：「最鍾意睇女人鬥法！」
兩套短劇主打快節奏與強烈戲劇衝突，消息一出即引起網民熱議，不少觀眾對這種「大婆反擊」及「千金復仇」的爽劇題材表示極度期待。有網民留言表示：「劇情夠晒狗血，我鍾意！」、「最鍾意睇女人鬥法，打爆渣男小三！」、「《此刻無聲》個設定好吸引，扮聽唔到去復仇，諗起都心寒！」、「15分鐘一集啱晒我呢啲冇耐性嘅人睇！」亦有觀眾對《我本千金》的民初背景感興趣：「民初嗰套好似都唔錯，先婚後愛復仇劇，有齊大熱元素！」看來兩套劇集都精準抓住了觀眾追求刺激爽快的口味。