TVB新劇《此刻無聲》聾妻驚爆老公偷食閨蜜｜假扮失聰暗中復仇 劇情反轉超心寒！

TVB Plus今晚（27日）破天荒推出兩線短劇，打頭陣的《此刻無聲》劇情極度狗血震撼！失聰富家女麥令景（白旭含飾）在意外恢復聽力後，竟親耳聽見溫柔體貼的丈夫劉宴僑（汪石鳴飾）與自己閨蜜蘇熙（趙夕汐飾）的偷情對話，更心寒的是二人正密謀一個更恐怖的陰謀。心碎的她決定忍辱負重，繼續假扮失聰，一場「獵物變獵人」的復仇大計即將展開，究竟她能否成功反擊？