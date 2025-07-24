彭楚盈白骨案權勢黑幕比《毒舌大狀》更離奇？ 翁靜晶爆料案件「靈異細節」

方東昇團隊主持的《真相猜‧情‧尋》今晚（24日）第四集將播出全新個案「彭楚盈白骨案」，不禁令人回想起2023年上映的電影《毒舌大狀》中的情節。這宗99年轟動全港的真實案件，與電影中的謀殺案有著驚人相似之處，而被譽為「真實版林涼水」的律師翁靜晶，早前接受媒體訪問時大爆當年驚人內幕，揭露權勢家族如何操控司法系統，現實版的離奇程度竟然比電影有過之而無不及！