彭楚盈白骨案權勢黑幕比《毒舌大狀》更離奇？ 翁靜晶爆料案件「靈異細節」
彭楚盈白骨案震撼香港 名模離奇失蹤成無頭冤案
彭楚盈案堪稱香港司法史上最離奇的懸案之一。彭楚盈生前活躍於香港上流社會，曾是著名模特兒，社交圈廣泛，與不少名人權貴有來往。1999年她突然神秘失蹤，直到2003年其骸骨才在油麻地一個單位內被發現，估計死亡時間已超過四年。
最令人矚目的是，彭楚盈的骸骨竟在前政務司司長陳方安生兄長方曼生名下的單位被發現。這個發現立即將案件推向風口浪尖，外界紛紛質疑是否涉及權勢掩護。然而，儘管發現地點如此敏感，案件調查卻始終未有重大突破，最終成為懸案。
權勢家族隱瞒真相 現實版情節震撼觀眾
作為當年死因研訊、代表彭家的律師翁靜晶，她坦言看完《毒舌大狀》後勾起不少回憶，她特別提到電影中那種「由上至下隱瞞真相」的情節最為相似。當年彭楚盈的骸骨在油麻地某單位被發現，估計已死去四年，而該單位竟屬於前政務司司長陳方安生的兄長方曼生，最終卻變成無頭冤案。翁靜晶直言觀眾眼睛雪亮，電影明顯在說香港某個家族對政治、司法執行的巨大影響力。
律師變被告遭威脅 真實版林涼水親身經歷
就如電影中的林涼水一樣，翁靜晶當年為了彭楚盈案，同樣由律師變成被告，更收到警告要她收手。2005年彭楚盈家人向她求助後，她毅然接手這宗棘手案件，卻沒想到會面臨如此巨大的壓力。她形容現實版本的曲折離奇程度，絕對比電影更加驚人。
主控官良知覺醒 英籍女律師站在正義一方
電影中謝君豪飾演的主控官金遠山，最終為了良知而「放水」給林涼水，這一幕深深觸動了翁靜晶。她透露當年的外籍女主控Diane Crebbin，是一名英國女大律師，初期按常規辦案，但後來發現案件不妥，基於公義立場，在後期站在翁靜晶一方協助盤問，沒有阻撓她追查真相。
冤魂託夢揭發陰謀 神秘情節令人毛骨悚然
最離奇的是，翁靜晶透露在開庭前一晚，彭楚盈的冤魂竟在她家中出現，告訴她原本的士司機證人會臨時缺席，取而代之是三名她不認識的道友作供。翌日上庭果然如冤魂所言，的士司機無影無蹤，三名道友上庭作偽證。這段神怪情節聽起來難以置信，但翁靜晶強調家傭更用印尼文寫下誓章，證明她所見非虛。
假證人破綻百出 律師機智拆穿謊言
就如電影中看更陳球被收買作假口供，當年三名道友同樣說謊作供，聲稱與彭楚盈關係親密，更描述她吸毒身無分文。但翁靜晶逐一盤問後發現破綻，三人連彭楚盈的生日年份都答不出，對於聲稱經常到訪的單位內部陳設，更是說法不一，有人說廚房在左邊，有人說在右邊，描述得天花亂墜。最終翁靜晶揭穿真相：單位內根本沒有廚房，證明三人從未到過現場，根本不認識死者。
翁靜晶親自上陣講解案件內幕 真實版「陳球」現身
值得一提的是，翁靜晶於2023年在社交媒體上載了3集影片，詳細講解彭楚盈白骨案的來龍去脈，影片瀏覽數量超過百萬次，可見公眾對此案的關注度依然極高。她更在影片的最後爆料，確實出現了真實版的「陳球」角色。她透露，大約在疫情前，關於該案件有新的發展，雖然爆料人不在香港，但他是第一身聽到有人聲稱自己是殺死彭楚盈的兇手，而且是輪姦完之後將其殺害。不過，目前事件她仍在跟進，她亦希望能夠等到「陳球」的出現，找出事件的真相。
權勢人士施壓手段曝光
翁靜晶更指出，那些權勢人士認為最有效整治她的方法，就是透過她的母親施壓，因為他們知道她很怕母親。有人叫她母親勸她「唔好搞咁多嘢」，但翁靜晶表示不可能違背自己的信念。她的母親最終支持她的決定，但要求她每日都要帶水瓶，小心自身安全。
司法黑幕逐步曝光 真相或比電影更驚人
翁靜晶總結電影與現實的共通之處，發現兩者都揭露了權勢如何操控司法系統。她強調《毒舌大狀》拍得很好，成功帶出主控官的真正責任不是要贏官司，而是要確保公正審訊。這宗轟動一時的案件至今仍是無頭冤案，但翁靜晶的勇敢揭露，讓公眾看到司法制度背後的黑暗面。
https://youtu.be/-kwVfbVjTNQ?feature=shared