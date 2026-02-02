比爾蓋茲與「俄羅斯女孩」關係親密?愛潑斯坦文件揭內幕 染性病又瞞妻細節誇張
愛潑斯坦備忘錄爆蓋茲性醜聞
據英國《每日電訊報》報道，特朗普政府上周五公布的愛潑斯坦案文件中，包含一份2013年7月18日愛潑斯坦給自己發送的郵件備忘錄，內容直接點名蓋茲多項駭人聽聞的指控。備忘錄寫道「雪上加霜的是，你懇求我刪除有關你性病的郵件、你要求我提供抗生素以便你可以偷偷給梅琳達服用的郵件，以及對你陰莖的描述。」這份文件的曝光，徹底撕破了蓋茲一直以來的慈善家形象，令外界震驚不已。
蓋茲被指向愛潑斯坦求藥給妻子
更令人咋舌的是，愛潑斯坦在備忘錄中聲稱，蓋茲在與「俄羅斯女孩」發生性關係後感染性病，竟然厚顏無恥地向他索取抗生素，目的是要「偷偷給」當時的妻子梅琳達服用。這個爆炸性指控如果屬實，意味著蓋茲不但背叛婚姻，更可能將性病傳染給妻子，行為極其卑劣。難怪兩人最終在2021年宣布離婚，外界現在終於明白背後的真正原因。
愛潑斯坦凌晨發辭職信添神秘色彩
文件顯示，就在發送備忘錄的同日凌晨1時03分，愛潑斯坦又寄了一封電子郵件，宣布從比爾及美琳達·蓋茲基金會辭職。然而愛潑斯坦從未在該基金會工作過，外界認為這封電子郵件是他代別人撰寫的，令整件事更添神秘色彩。這個詭異的時間點和內容，讓人不禁懷疑蓋茲與愛潑斯坦之間的關係遠比外界想像中複雜，兩人可能存在更深層的利益糾葛。
蓋茲發言人急澄清指控「完全荒謬」
面對這些爆炸性指控，蓋茲的發言人立即跳出來滅火，表示「這些說法完全荒謬，純屬捏造。這些文件唯一能證明的，就是愛潑斯坦因為未能與蓋茨保持長期關係而感到沮喪，以及他為了陷害和誹謗蓋茨而不擇手段。」然而這種標準式的否認聲明，在如此詳細具體的指控面前顯得蒼白無力，反而令外界更加懷疑事件的真實性。
愛潑斯坦獄中離世真相成謎
愛潑斯坦於2019年7月因涉及與未成年人進行性交易案而被捕，其後8月在獄中離世，官方稱為自殺。然而他的死亡一直充滿爭議，許多人質疑這位掌握無數權貴醜聞的淫媒是否真的自殺身亡。如今這批文件的公開，再次將焦點拉回到愛潑斯坦與各界名流的複雜關係上，蓋茲只是其中一個受害者，相信還有更多震撼內幕等待曝光。