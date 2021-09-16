索媽女星率先試玩水上樂園 Coffee林芊妤白色泳衣好吸睛

海洋公園水上樂園將於中秋節（21日）正式開幕，近日一眾女藝人率先試玩各項全新水上遊戲設施，拖男帶女及仔女齊齊入園，一班索媽及女星都泳衣上陣，大晒弗爆好身材，真係一次過滿足大家的眼球﹗

文：東方新地｜圖：藝人IG