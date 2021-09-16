索媽女星率先試玩水上樂園 Coffee林芊妤白色泳衣好吸睛
文：東方新地｜圖：藝人IG
水上樂園設施吸引 女星水著更吸睛
水上樂園即將開放，吸引不少圈中星級家庭試玩，黎姿、徐子淇及甘比都前往試新場﹗更有不少藝人以及媽媽級女星帶埋仔女到來，個個身材都保持得好好﹗包括林芊妤Coffee、陳偉琪、前港姐季軍郭栢妍、譚嘉儀、Rosemary、Jessica C.，還有ViuTV蔡宛珊（Sarika）、李昭南、蘇小小、口罩小姐楊偲泳、前新聞主播梁凱寧等等。
水上樂園｜Coffee林芊妤
Coffee林芊妤一家三口試玩水上樂園，本身是瑜伽導師的Coffee以白色三點式上陣，相當吸睛，佢仲溫馨提示大家「記得玩90度直落滑水梯，兩個字『刺激』，真的是很好玩樂而忘返啊，連伯伯都玩到沒電了」。
上屆港姐季軍郭栢妍
23歲的上屆港姐季軍郭栢妍，自去年選港姐後都未有公開著泳衣，雪白肌膚襯上白色泳衣，好搶眼﹗郭栢妍留言：「最鍾意去水上樂園，一日旅行既（嘅）感覺，玩到吾（唔）捨得走可惜嘅係玩吾（唔）晒所有水上設施。」
林奕匡太太李靄璣（Rikko）
前新聞主播梁凱寧Maggie
蘇小小Zoe
網紅蘇小小三點式外加魚網背心，若隠若現，都遮蓋唔到其驕人身段，蘇小小話：「海洋公園個泳池邊真係好靚（錯重點😂），再加埋黃昏日落🌞好似去緊旅行咁🥰📷坐到天黑先記得要去玩。」
蔡宛珊Sarika
ViuTV藝人Sarika話細細個就好鍾意去水上樂園，當年的五彩天梯好受歡迎又好吸引，但因為當時年紀小太驚所以只玩過一次，新上水樂園返嚟喇，佢終於可以玩個夠本：「嗰日我都唔知玩左（咗）幾多次🙊🙊 依家諗返都好想再去玩！」
陳偉琪Vicky
已離巢無綫的陳偉琪（Vicky）亦有到水上樂園試玩，睇嚟佢都玩得好盡興。陳偉琪更向大家透露水上樂園除了有不同刺激水上遊戲，還有一個無敵靚景任影。
模媽Rosemary
現年39歲模特兒 Rosemary於2018年為印度籍老公Jason誕下仔仔， 上月，Rosemary在IG報喜，留言表示自己已懷有第二胎，腹中BB已21周大。Rosemary日前陀住BB試玩水上樂園，更做出瑜伽動作，盡顯柔軟筋骨。
歌手譚嘉儀
歌手譚嘉儀話對上一次去水上樂園已是15歲時，「記得上一次去水上樂園已經係15歲嘅時候～～ 即係兩年前，而家香港海洋公園水上樂園正式開幕啦！！！除咗有室內室外泳池～仲可以玩衝浪同埋好多不同嘅 sir滑梯❤️鐘意刺激嘅話～～ 就一定要挑戰最刺激嘅sir滑梯。」
《造星3》李昭南
《全民造星3》李昭南雖然四十強止步，現為ViuTV藝人。李昭南與一班好友到上水樂園，笑言個個變大細路「全場嘅人變曬小朋友氣氛好好，仲有好多好正嘅女仔，泳衣款式同身形都不得鳥﹗」
《口罩小姐》方泳琳
因為外貌跟楊偲泳好似樣，參加ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》時，代號是Reci。方泳琳亦被邀到水上樂園試玩，大晒美好身段。