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索媽女星率先試玩水上樂園 Coffee林芊妤白色泳衣好吸睛

最新娛聞
撰文：東方新地

海洋公園水上樂園將於中秋節（21日）正式開幕，近日一眾女藝人率先試玩各項全新水上遊戲設施，拖男帶女及仔女齊齊入園，一班索媽及女星都泳衣上陣，大晒弗爆好身材，真係一次過滿足大家的眼球﹗
文：東方新地｜圖：藝人IG

水上樂園設施吸引 女星水著更吸睛

水上樂園即將開放，吸引不少圈中星級家庭試玩，黎姿、徐子淇及甘比都前往試新場﹗更有不少藝人以及媽媽級女星帶埋仔女到來，個個身材都保持得好好﹗包括林芊妤Coffee、陳偉琪、前港姐季軍郭栢妍、譚嘉儀、Rosemary、Jessica C.，還有ViuTV蔡宛珊（Sarika）、李昭南、蘇小小、口罩小姐楊偲泳、前新聞主播梁凱寧等等。

水上樂園｜Coffee林芊妤

Coffee林芊妤一家三口試玩水上樂園，本身是瑜伽導師的Coffee以白色三點式上陣，相當吸睛，佢仲溫馨提示大家「記得玩90度直落滑水梯，兩個字『刺激』，真的是很好玩樂而忘返啊，連伯伯都玩到沒電了」。

Coffee同囝囝伯伯。（圖片來源：林芊妤IG）
Coffee同囝囝伯伯。（圖片來源：林芊妤IG）
Coffee大力推薦大家玩呢個七彩直落滑水梯。（圖片來源：林芊妤）
Coffee大力推薦大家玩呢個八彩直落滑水梯。（圖片來源：林芊妤）
Coffee同老公（圖片來源：林芊妤IG）
Coffee同老公難得放閃。（圖片來源：林芊妤IG）

上屆港姐季軍郭栢妍

23歲的上屆港姐季軍郭栢妍，自去年選港姐後都未有公開著泳衣，雪白肌膚襯上白色泳衣，好搶眼﹗郭栢妍留言：「最鍾意去水上樂園，一日旅行既（嘅）感覺，玩到吾（唔）捨得走可惜嘅係玩吾（唔）晒所有水上設施。」

郭栢妍孖林奕匡太太李靄璣結伴遊玩水上樂園。（圖片來源：郭栢妍IG）
郭栢妍孖林奕匡太太李靄璣等結伴玩水。（圖片來源：郭栢妍IG）
（圖片來源：鄭紹康IG）
「天下第一關」鄭紹康、李靄璣、郭栢妍和楊埕。 （圖片來源：鄭紹康IG）

林奕匡太太李靄璣（Rikko）

李靄璣（Rikko）撇甩老公林奕匡孖姊妹去玩。（圖片來源：李靄璣IG）
李靄璣（Rikko）撇甩老公林奕匡孖姊妹去玩。（圖片來源：李靄璣IG）

前新聞主播梁凱寧Maggie

梁凱寧晒背，未有正面出鏡，被網民紛紛留言「做人要正面」、「求正面」等。（圖片來源：梁凱寧IG）
梁凱寧晒背，未有正面出鏡，被網民紛紛留言「做人要正面」、「求正面」等。（圖片來源：梁凱寧IG）
前無綫新聞主播梁凱寧，離開主播行列仍然人氣高企。（圖片來源：梁凱寧IG）
前無綫新聞主播梁凱寧，離開主播行列仍然人氣高企。（圖片來源：梁凱寧IG）

蘇小小Zoe

網紅蘇小小三點式外加魚網背心，若隠若現，都遮蓋唔到其驕人身段，蘇小小話：「海洋公園個泳池邊真係好靚（錯重點😂），再加埋黃昏日落🌞好似去緊旅行咁🥰📷坐到天黑先記得要去玩。」

蘇小小用日落做背景狂影靚相，大讚環境好靚。（圖片來源：蘇小小IG）
蘇小小用日落做背景狂影靚相，大讚環境好靚。（圖片來源：蘇小小IG）
蘇小小給大家的溫馨小提示：「去水上樂園玩記得要帶防水手機袋，防止部手機玩到飛落街。」（圖片來源：蘇小小IG）
蘇小小給大家的溫馨小提示：「去水上樂園玩記得要帶防水手機袋，防止部手機玩到飛落街。」（圖片來源：蘇小小IG）

蔡宛珊Sarika

ViuTV藝人Sarika話細細個就好鍾意去水上樂園，當年的五彩天梯好受歡迎又好吸引，但因為當時年紀小太驚所以只玩過一次，新上水樂園返嚟喇，佢終於可以玩個夠本：「嗰日我都唔知玩左（咗）幾多次🙊🙊 依家諗返都好想再去玩！」

蔡宛珊（Sarika）最懷念小時候水上樂園的五彩天梯，現已變成八彩天梯。（圖片來源：蔡宛珊IG）
蔡宛珊（Sarika）最懷念小時候水上樂園的五彩天梯，現已變成八彩天梯。（圖片來源：蔡宛珊IG）
Sarika留言：「水上樂園係我細個最鍾意去玩嘅地方！而家終於再有得玩啊！（圖片來源：蔡宛珊IG）
Sarika留言：「水上樂園係我細個最鍾意去玩嘅地方！而（依）家終於再有得玩啊！（圖片來源：蔡宛珊IG）

陳偉琪Vicky

已離巢無綫的陳偉琪（Vicky）亦有到水上樂園試玩，睇嚟佢都玩得好盡興。陳偉琪更向大家透露水上樂園除了有不同刺激水上遊戲，還有一個無敵靚景任影。

（圖片來源：陳偉琪IG）
（圖片來源：陳偉琪IG）
陳偉琪：「水上樂園最好正除了滑梯之外，就係這個天然的美景。」 （圖片來源：陳偉琪IG）
陳偉琪：「水上樂園最好正除了滑梯之外，就係這個天然的美景。」（圖片來源：陳偉琪IG）

模媽Rosemary

現年39歲模特兒 Rosemary於2018年為印度籍老公Jason誕下仔仔， 上月，Rosemary在IG報喜，留言表示自己已懷有第二胎，腹中BB已21周大。Rosemary日前陀住BB試玩水上樂園，更做出瑜伽動作，盡顯柔軟筋骨。

陀住BB的Rosemary穿上勁deep V泳衣做出瑜伽動作。（圖片來源：Rosemary@IG）
陀住BB的Rosemary穿上勁deep V泳衣做出瑜伽動作。（圖片來源：[email protected]
Rosemary遇到另一位索模媽貝安琪（中）（圖片來源：貝安琪IG）
Rosemary遇到另一位索模媽貝安琪（中）（圖片來源：貝安琪IG）
還見「天下第一關」好友鄭紹康。（圖片來源：Rosemary@IG）
還見「天下第一關」好友鄭紹康。（圖片來源：[email protected]
貝安琪（圖片來源：貝安琪IG）
貝安琪（圖片來源：貝安琪IG）

歌手譚嘉儀

歌手譚嘉儀話對上一次去水上樂園已是15歲時，「記得上一次去水上樂園已經係15歲嘅時候～～ 即係兩年前，而家香港海洋公園水上樂園正式開幕啦！！！除咗有室內室外泳池～仲可以玩衝浪同埋好多不同嘅 sir滑梯❤️鐘意刺激嘅話～～ 就一定要挑戰最刺激嘅sir滑梯。」

索媽女星率先試玩水上樂園 Coffee林芊妤白色泳衣好吸睛
（圖片來源：譚嘉儀IG）
索媽女星率先試玩水上樂園 Coffee林芊妤白色泳衣好吸睛
晒完前再晒背。（圖片來源：譚嘉儀IG）

《造星3》李昭南

《全民造星3》李昭南雖然四十強止步，現為ViuTV藝人。李昭南與一班好友到上水樂園，笑言個個變大細路「全場嘅人變曬小朋友氣氛好好，仲有好多好正嘅女仔，泳衣款式同身形都不得鳥﹗」

索媽女星率先試玩水上樂園 Coffee林芊妤白色泳衣好吸睛
李昭南話「最開心係好多朋友嚟咗，一齊望住日落高速飛馳﹗」（圖片來源：李昭南IG）
索媽女星率先試玩水上樂園 Coffee林芊妤白色泳衣好吸睛
（圖片來源：李昭南IG）

《口罩小姐》方泳琳

因為外貌跟楊偲泳好似樣，參加ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》時，代號是Reci。方泳琳亦被邀到水上樂園試玩，大晒美好身段。

索媽女星率先試玩水上樂園 Coffee林芊妤白色泳衣好吸睛
（圖片來源：方泳琳IG）
索媽女星率先試玩水上樂園 Coffee林芊妤白色泳衣好吸睛
玩得好投入﹗（圖片來源：方泳琳IG）

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