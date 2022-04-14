水原希子揭日本演藝圈MeToo事件 竟惹網民批評 委屈爆喊
日本演藝界最近接連爆出導演園子溫、榊英雄及男星木下鳳華等涉嫌性侵女演員的醜聞，令不少日本女星都站出來掀起#MeToo運動，其中混血名模水原希子亦為自己及好友發聲，揭露日本演藝圈的黑暗內幕，卻因此惹來網民批評，令她忍不住在Live中委屈爆喊！
水原希子 曾被提醒要小心園子溫
現年31歲的水原希子近日在日本《週刊文春》撰文爆料，提到知名導演園子溫被爆出性醜聞的事件，她透露早就聽過不少有關他的事蹟，又指已不止一位圈內朋友提醒過她，要她小心對方。
無數次被男導演性騷擾
水原希子又憶述曾經歷過無數次面對男導演時，聽到類似性騷擾的說話，或在指導過程中，有男導演做出令她產生厭惡感的事情，她直言：「對方可能是無意識地說出這些話，卻在我心中留下了難以磨滅的傷害。」
男演員拍床戲長時間「動L」
水原希子又講到有一位女演員朋友曾向她抱怨，指在一次拍攝激情戲時，一位大年紀的男演員拒絕在重點部位貼上膠紙遮掩，而且在拍攝過程中，其下體還起了生理反應，讓她的朋友要一直忍耐著完成拍攝，感到十分委屈。
拍《彼女》曾要求效法荷李活做法
水原希子續指自己在去年拍攝Netflix電影《彼女》時，有全裸露點的床戲，當時她就曾提議效法荷李活的做法，讓「親密行為協調員」（intimacy coordinator）在場作為中間人協助拍攝，但卻被電影的監製梅川治男所拒絕。梅川治男在今次#MeToo運動中，亦有被女演員指控性騷擾。
被網民批評抽水
但水原希子今次為#MeToo運動發聲，卻惹來不少網民批評，有網民指她只是想抽水，亦有網民指她不應該公開指責梅川治男等。對此水原希子在IG開Live時，忍不住面對鏡頭委屈爆喊，直言面對網民的批評，令她覺得好難過。