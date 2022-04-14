水原希子揭日本演藝圈MeToo事件 竟惹網民批評 委屈爆喊

日本演藝界最近接連爆出導演園子溫、榊英雄及男星木下鳳華等涉嫌性侵女演員的醜聞，令不少日本女星都站出來掀起#MeToo運動，其中混血名模水原希子亦為自己及好友發聲，揭露日本演藝圈的黑暗內幕，卻因此惹來網民批評，令她忍不住在Live中委屈爆喊！