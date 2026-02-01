晚吹｜性感KOL水爺自爆學霸變校霸黑歷史 母親一句話令她徹底清醒

網紅水爺今晚在ViuTV《晚吹- 怨女俱樂部》節目中首度公開自己的黑暗過去，從學霸變校霸的驚人轉變令觀眾震撼。這位擁有超過10萬粉絲的KOL坦承，曾經因為在學校遭受欺凌而誤入歧途，最終甚至因偷竊被警方拘捕，令母親徹底失望。她的真實經歷揭示了一個令人心酸的成長故事。