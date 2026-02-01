晚吹｜性感KOL水爺自爆學霸變校霸黑歷史 母親一句話令她徹底清醒
KOL水爺自爆學霸變校霸黑歷史
水爺在節目中詳細分享了自己從乖學生變成問題少女的過程。她透露自己原本是個成績優異的學霸，但因為在學校遭受欺凌而尋求社工協助，詎料適得其反，反而結識了一班蠱惑仔。為了融入這個圈子，她開始刻意改變自己的形象和性格，「嗰時真係會迫自己要有嗰個氣勢，即係可能一出口已經要嚇親人嗰隻」。她甚至在身上釘了很多耳洞，化黑色眼線，攜帶武器出街，務求令自己看起來更有威嚇性。
母親發現女兒偷竊被捕徹底崩潰
水爺坦承自己曾經與朋友一起到超市和化妝品店偷竊，並且掌握了不少偷竊技巧。她回憶道，「我會知道有啲咩係會有啲咩，擺喺自己個身度，即係例如你攝喺對波，或者你攝喺你下體咁樣」。直到有一次她的朋友被當場捉到，供出了她的名字，警察上門拘捕她時，母親才發現女兒的真面目。當時母親對她說：「我真係對你好失望，我以後都唔會再信你啦」，這句話令水爺瞬間清醒過來。
水爺與黑社會契家姐決裂內幕
節目中水爺還透露了自己最終決定退出這個圈子的導火線。她憶述在旺角洗衣街公園與一名女子發生衝突，後來發現對方竟然是自己契家姐的好友。契家姐要求她出來跪低道歉，但水爺認為自己沒有做錯而拒絕，「明明係嘅，佢唔啱啦」。最終她選擇主動退出，並告訴契家姐「唔跟啦」，從此斷絕了與這個圈子的聯繫。
網民讚水爺勇敢分享獲得新生
水爺的真情分享在網上引起熱烈討論，不少網民都讚賞她的勇氣和坦誠。有網民留言表示「好佩服佢可以咁坦白分享自己嘅過去」，亦有人認為「佢而家嘅成就證明人係可以改變嘅」。水爺現時已成為擁有超過10萬粉絲的網紅KOL，並表示希望透過分享自己的經歷，讓更多人明白誤入歧途的後果，以及家人支持的重要性。她強調「冇以前嘅自己，冇而家嘅我」，將這段黑暗經歷視為人生的寶貴教訓。
KOL水爺身材傲人 被封為「翻版林襄」
KOL「水爺」粉絲人數已突破十萬，據知水爺為跑車、名錶及酒吧品牌擔任宣傳模特兒，曝光率相當穩定。從過往照片可見，她經常以超短裙、露腰裝現身鏡頭前，風格走性感路線，亦多次出現在大型車聚及夜生活活動，深受「龍友」追捧，加上她長相與台灣女神林襄高度相似，更令討論升溫。