27歲江嘉敏認醜「炒車」瀨朋友！ 回顧歷年時裝車禍案發現場
堪稱「是非磁石」的無綫小花江嘉敏，今年3月於社交平台自爆跟電競高層男友Anthony的4年情告終。回復單身後，重新振作的江嘉敏表明專注工作，近日仲開行Turbo大晒事業線，惜其衣著品味再次惹來一地「負皮」！對此，她日前終於在電台節目中開腔回應。
短髮Look致敬仙杜拉？ 戰鬥格被嘲滲「東莞味」
發福不少的江嘉敏日前則於IG貼谷胸照，自稱獲友人大讚「身瘦咗但塊面圓咗」，並謂：「我把自己吃得這麼圓，就是為了不被別人看扁。」自信滿滿的她早前還以戰鬥格，穿黑色Deep V Bra Top披藍色西裝外套入馬場，惟有網民嫌「鄉姑」味濃，紛紛留言「件衫隻色想點，以為返咗大陸」、「東莞夜場小姐」、「啲Taste咁差」、「花家姐咁款」、「以為夾個髮夾喺頭就會似番女人？」等。然而去年底換上新造型時，江嘉敏已被指「完全Carry唔到短髮」，甚至問：「係咪致敬仙杜拉？」
認自己化妝幾恐怖 爆造型原來搵朋友幫手
對於被封「時裝車禍」，江嘉敏接受鄭裕玲（Do姐）主持的商台節目《口水多過浪花》訪問時，大方直認不懂扮靚、幫自己化妝都幾恐怖，「可能件衫本身係靚，但我冇諗到咁深層次，原來件衫唔啱我身形著，我冇留意呢啲。」又表示造型是搵朋友幫手，現會考慮聘請形象指導，Do姐追問：「嗰個朋友絕咗交未？」江嘉敏即解釋：「冇，朋友好好，佢哋有勸我嘅，但我就好堅持，我覺得呢件衫真係好靚，咁其實自己衰囉！」
成「車禍」榜常客 被批造型老氣兼自曝其短
假如「宇宙巨肺」鄧紫棋是歌壇「時裝車禍」的代表，那麼劇界的「佼佼者」必定是江嘉敏，皆因她幾乎次次現身大型活動都例牌炒車！好似2019年出席《萬千星輝頒獎典禮2020》，當時蜜運中的江嘉敏一身「幸福肥」，卻穿上一襲Bling Bling直間緊身魚尾裙，將其腰間贅肉表露無遺，相當趕客；而經常被批評打扮過於成熟的她，上月以黑色喱士襯藍色連身短裙Look亮相《周年慶典節目巡禮2022》，雖然「中門暗開」身形若隱若現，但仍遭網民狂踩顯肥兼老氣。