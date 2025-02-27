江嘉敏自爆離巢後瘋狂收1類型工作邀請 公開提9年舊東家突落淚

30歲江嘉敏近日宣布離巢效力9年嘅TVB，令唔少fans表示唔捨得佢之餘，都直言十分關注佢之後嘅動向。日前江嘉敏就火速現身HOY TV出席活動，事後接受訪問時更大爆離巢消息一出後瘋狂接到1類型嘅工作查詢，更在提到舊東家時突然感觸落淚……