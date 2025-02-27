江嘉敏自爆離巢後瘋狂收1類型工作邀請 公開提9年舊東家突落淚
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30歲江嘉敏近日宣布離巢效力9年嘅TVB，令唔少fans表示唔捨得佢之餘，都直言十分關注佢之後嘅動向。日前江嘉敏就火速現身HOY TV出席活動，事後接受訪問時更大爆離巢消息一出後瘋狂接到1類型嘅工作查詢，更在提到舊東家時突然感觸落淚……
江嘉敏自爆離巢後狂收1類型工作邀請
江嘉敏宣布離巢TVB後火速過檔HOY TV出活動，事後接受訪問時江嘉敏更大爆自己離巢後瘋狂收到唱歌工作嘅邀請：「我自己萬萬都估唔到，我以為呢個消息一出嚟呢，即係好多客戶都會問關於拍劇或者拍節目嘅方面比較多。我真係估唔到反而係唱歌嘅工作會比較多。」
江嘉敏在訪問中亦透露自己「咩都想試嘅」，並直言其實好多嘢都未試過，希望將來有機會可以挑戰司儀、唱歌及舞台劇等。
江嘉敏提9年舊東家突落淚
對於被問到首次接受其他電視台嘅訪問有咩感覺時，江嘉敏就直言「係有啲奇妙嘅，因為都9年喇，其實好坦白講都真係有啲唔捨得嘅，最唔捨得就一定係啲同事啦。」江嘉敏隨後亦重提散水餅運到家中時嘅感受：「當散水餅運到去我屋企，我一打開，我係真係有落淚嘅。」而江嘉敏提到此處時更突然一度感觸落淚。
https://youtu.be/vSfHcxfO0ik?si=Jqa-hV-yYPYr_zVz
撰文：東方新地圖片來源：youtube@HOY 免費電視77台及78台、ig@kaman_kong、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期