江嘉敏3年情玩完 電競高層男友Anthony嫌棄短髮兼出軌 心已死重新出發

27歲TVB小花江嘉敏，入行以來緋聞多多，與電競公司高層有米男友Anthony拍拖3年，經常合體放閃，甚至周街公主抱，不料卻傳出因男方出軌而分手！江嘉敏在社交網連環出po暗示情已逝，又以「舊人」來形容男友，都好嘅，心頭高的江嘉敏回復自由身，等疫情緩和又可以出海釣金龜喇！