江嘉敏3年情玩完 電競高層男友Anthony嫌棄短髮兼出軌 心已死重新出發
江嘉敏營造失戀氛圍
江嘉敏與電競高層男友Anthony拍拖三年幾，都經歷過不少風波，不過二人在人前好似打風都打唔甩，今次應該真係大結局。有報道指江嘉敏與Anthony已正式分手，更有指是因為Anthony疑似「出軌」，雖然男方仍有於社交網Follow她，甜蜜合照仍在，不過江嘉敏已Unfollow對方，還連環出po營造失戀的氛圍。
字裡行間暗示男友嫌棄短髮
江嘉敏在2022年2月22日、正月廿二的星期二，更上載了兩張長髮舊照，留言似有所指：「趁今日有那麼多『愛』，給情侶們一個小分享，兩個人在一起久了呢，會膩，會沒有新鮮感，但你要知道，新鮮感是和舊的人去體驗新的事物，而不是和新的人去體驗舊的事物。」她又強調「知道嗎舊人」、「嗱長頭髮丫」、「一個人愛你係唔會理你長頭髮定短頭髮」，句句有骨，看來是畀說話男友Anthony聽。
分手呼之欲出
其實江嘉敏這個宣布分手的方式都幾有鋪排，去年11月生日的她，日前出po留言「最後‧晚餐」，又刻意標籤「見到我仲係金毛就知係latergram」、「一切嚟得太突然」、「2022年我哋嘅第一餐亦都係最後一餐」，又埋怨對方冇準備蛋糕，一直稱呼Anthony做「超人」的她，又hashtag「拯救地球系列」、「結局篇」。講到咁白係人都知江嘉敏情場失認，網民紛紛留言叫佢加油。
唔否認已分手
對於因為男友Anthony出軌而導致分手，江嘉敏接受傳媒訪問時沒有否認，只說現階段努力抗疫及照顧自己身體，要努力熟讀劇本研究新角色，等疫情緩和就要埋位，希望給觀眾帶到新感覺同新火花，仲叫傳媒畀啲時間她，因為最近好多事要忙。
男友投訴 ︰是你大褸太重還是…
江嘉敏近排新聞多多，曾被指背住電競公司高層男友Anthony，疑似偷食男友嘅好朋友X先生嘅新聞被翻炒而嬲爆，搞到佢要喺IG發文表達不滿！不過，前年聖誕節，江嘉敏已放下怒氣，喺IG大晒同男友拍拖行街嘅合照，男友仲懶理途人目光，以「公主抱」抱起佢，而江嘉敏亦好識做，即時樹熊上身依偎在男友臂彎內，又頭貼頭深情互望，畫面羨煞旁人！不過，Anthony之後竟敢投訴女友好似肥咗唔少，江嘉敏留言話：「𝐶ℎ𝑟𝑖𝑠𝑡𝑚𝑎𝑠 𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔﹗大褸終於出動了！見到聖誕樹，忍不住要合照一下，感覺好幸福。剛巧合照站在蝴蝶結下面，我們都是互相的禮物吖！臨走時，他說了一句：『是你大褸太重還是……』！」
男友做阿四
本刊曾全程直擊江嘉敏搵男友幫手搬屋，當日約早上十一時 許，只見Anthony 在村屋外指示搬運工人搬嘢上貨車，江嘉敏則留在屋內 打點，全程點男友做阿四，Anthony 來回十多次搬雜物及清理垃圾，搞了 兩個多小時，傢俬雜物塞滿成架貨車，男友搬搬抬抬十幾轉都依然咁冧，無他，姣功耍家的江嘉敏，搬搬吓嘢，可以冧男友玩畫手仔，只見 Anthony 摸著江嘉敏手仔寫字喺手掌，之後她又撒嬌要寫埋一份，江嘉敏捉住男友手臂寫嘢時，Anthony 更合埋眼極之享受，似乎女友姣功已經令他無法抗拒。
忽然撒嬌扭抱
之後江嘉敏坐男友的寶馬座駕，跟在貨車後面一同出發，去到太子道西新居，男友先將座駕泊到自己寓所停車位，再同江嘉敏前後腳返新居執嘢。晚上九時，兩人執嘢執到肚餓，一齊行去九龍城搵餐廳醫肚，江嘉敏全程戴上口罩唔想畀人認出，兩人連行去食飯都好癡纏，近六呎高的Anthony全程搭著女友膊頭行，又幫女友孭住手袋，行到路口，江嘉敏忽然撒嬌扭抱，Anthony竟唔理路人注目將她成個抱起過馬路，江嘉敏姣功果然名不虛傳！