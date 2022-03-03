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江嘉敏3年情玩完 電競高層男友Anthony嫌棄短髮兼出軌 心已死重新出發

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27歲TVB小花江嘉敏，入行以來緋聞多多，與電競公司高層有米男友Anthony拍拖3年，經常合體放閃，甚至周街公主抱，不料卻傳出因男方出軌而分手！江嘉敏在社交網連環出po暗示情已逝，又以「舊人」來形容男友，都好嘅，心頭高的江嘉敏回復自由身，等疫情緩和又可以出海釣金龜喇！

江嘉敏營造失戀氛圍

江嘉敏與電競高層男友Anthony拍拖三年幾，都經歷過不少風波，不過二人在人前好似打風都打唔甩，今次應該真係大結局。有報道指江嘉敏與Anthony已正式分手，更有指是因為Anthony疑似「出軌」，雖然男方仍有於社交網Follow她，甜蜜合照仍在，不過江嘉敏已Unfollow對方，還連環出po營造失戀的氛圍。

江嘉敏 江嘉敏近日不斷在社交裝發表似是失戀後的感性言論。
江嘉敏近日不斷在社交裝發表似是失戀後的感性言論。（圖片來源：[email protected]_kong）
江嘉敏 江嘉敏在社交網多謝對方給她快樂、經歷、回憶及教訓。
江嘉敏在社交網多謝對方給她快樂、經歷、回憶及教訓。（圖片來源：[email protected]_kong）

字裡行間暗示男友嫌棄短髮

江嘉敏在2022年2月22日、正月廿二的星期二，更上載了兩張長髮舊照，留言似有所指：「趁今日有那麼多『愛』，給情侶們一個小分享，兩個人在一起久了呢，會膩，會沒有新鮮感，但你要知道，新鮮感是和舊的人去體驗新的事物，而不是和新的人去體驗舊的事物。」她又強調「知道嗎舊人」、「嗱長頭髮丫」、「一個人愛你係唔會理你長頭髮定短頭髮」，句句有骨，看來是畀說話男友Anthony聽。

江嘉敏 江嘉敏上載兩張昔日的長髮照片。
江嘉敏上載兩張昔日的長髮照片。（圖片來源：[email protected]_kong）
江嘉敏 她以「舊人」來形容男友Anthony。
她以「舊人」來形容男友Anthony。（圖片來源：[email protected]_kong）

分手呼之欲出

其實江嘉敏這個宣布分手的方式都幾有鋪排，去年11月生日的她，日前出po留言「最後‧晚餐」，又刻意標籤「見到我仲係金毛就知係latergram」、「一切嚟得太突然」、「2022年我哋嘅第一餐亦都係最後一餐」，又埋怨對方冇準備蛋糕，一直稱呼Anthony做「超人」的她，又hashtag「拯救地球系列」、「結局篇」。講到咁白係人都知江嘉敏情場失認，網民紛紛留言叫佢加油。

江嘉敏 江嘉敏形容她與Anthony最後一次食飯慶生，是最後的晚餐。
江嘉敏形容她與Anthony最後一次食飯慶生，是最後的晚餐。（圖片來源：[email protected]_kong）
江嘉敏 佢自己都寫埋係結局篇。
佢自己都寫埋係結局篇。（圖片來源：[email protected]_kong）

唔否認已分手

對於因為男友Anthony出軌而導致分手，江嘉敏接受傳媒訪問時沒有否認，只說現階段努力抗疫及照顧自己身體，要努力熟讀劇本研究新角色，等疫情緩和就要埋位，希望給觀眾帶到新感覺同新火花，仲叫傳媒畀啲時間她，因為最近好多事要忙。

江嘉敏 去年11月4日江嘉敏生日，當時她已為新劇《四十二章經》剪了短髮，男友Anthony亦有出po為她慶生，上載兩人頭貼頭齊嘟嘴合照，以英文留言：「Happy birthday to my perfect one......」網友還以為他放風好事近。
去年11月4日江嘉敏生日，當時她已為新劇《四十二章經》剪了短髮，男友Anthony亦有出po為她慶生，上載兩人頭貼頭齊嘟嘴合照，以英文留言：「Happy birthday to my perfect one……」網友還以為他放風好事近。（圖片來源：[email protected]
江嘉敏
（圖片來源：[email protected]_kong）
江嘉敏
（圖片來源：[email protected]_kong）
江嘉敏
（圖片來源：[email protected]_kong）
江嘉敏 去年Anthony30歲生日，二人更穿情侶裝慶祝。
去年Anthony30歲生日，二人更穿情侶裝慶祝。（圖片來源：[email protected]
江嘉敏被男友公主抱
江嘉敏前年獲男友Anthony以公主式抱起影相。

男友投訴 ︰是你大褸太重還是…

江嘉敏近排新聞多多，曾被指背住電競公司高層男友Anthony，疑似偷食男友嘅好朋友X先生嘅新聞被翻炒而嬲爆，搞到佢要喺IG發文表達不滿！不過，前年聖誕節，江嘉敏已放下怒氣，喺IG大晒同男友拍拖行街嘅合照，男友仲懶理途人目光，以「公主抱」抱起佢，而江嘉敏亦好識做，即時樹熊上身依偎在男友臂彎內，又頭貼頭深情互望，畫面羨煞旁人！不過，Anthony之後竟敢投訴女友好似肥咗唔少，江嘉敏留言話：「𝐶ℎ𝑟𝑖𝑠𝑡𝑚𝑎𝑠 𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔﹗大褸終於出動了！見到聖誕樹，忍不住要合照一下，感覺好幸福。剛巧合照站在蝴蝶結下面，我們都是互相的禮物吖！臨走時，他說了一句：『是你大褸太重還是……』！」

江嘉敏被男友公主抱
江嘉敏前年聖誕節，孖住男友拍拖行街。
江嘉敏被男友公主抱
二人不時在IG放閃。
江嘉敏被男友公主抱
江嘉敏與男友Anthony感情穩定。
江嘉敏被男友公主抱
江嘉敏男友Anthony Cheng 在美國加州柏克萊大學畢業，在本地一間著名電競公司擔任產品部總監，家住太子道西價值千多萬港元的豪宅。
江嘉敏被男友公主抱
男友對江嘉敏當公主般看待。
江嘉敏被男友公主抱
江嘉敏常常以「超人」稱呼男友。

男友做阿四

本刊曾全程直擊江嘉敏搵男友幫手搬屋，當日約早上十一時 許，只見Anthony 在村屋外指示搬運工人搬嘢上貨車，江嘉敏則留在屋內 打點，全程點男友做阿四，Anthony 來回十多次搬雜物及清理垃圾，搞了 兩個多小時，傢俬雜物塞滿成架貨車，男友搬搬抬抬十幾轉都依然咁冧，無他，姣功耍家的江嘉敏，搬搬吓嘢，可以冧男友玩畫手仔，只見 Anthony 摸著江嘉敏手仔寫字喺手掌，之後她又撒嬌要寫埋一份，江嘉敏捉住男友手臂寫嘢時，Anthony 更合埋眼極之享受，似乎女友姣功已經令他無法抗拒。

江嘉敏 屋企有米的 Anthony，呢日放下少爺身段，幫江嘉敏不停將屋企唔要廢物，攞出外面掉！
屋企有米的 Anthony，呢日放下少爺身段，幫江嘉敏不停將屋企唔要廢物，攞出外面掉！
江嘉敏 大件傢俬床褥有搬屋工人幫手搬，Anthony則幫手攞燙衫板等雜物放上自己私家車。
大件傢俬床褥有搬屋工人幫手搬，Anthony則幫手攞燙衫板等雜物放上自己私家車。
江嘉敏 有男友幫手搬屋兼 做司機,江嘉敏可以翹埋手做公主, 上車等男友車去新居。
有男友幫手搬屋兼 做司機,江嘉敏可以翹埋手做公主, 上車等男友車去新居。

忽然撒嬌扭抱

之後江嘉敏坐男友的寶馬座駕，跟在貨車後面一同出發，去到太子道西新居，男友先將座駕泊到自己寓所停車位，再同江嘉敏前後腳返新居執嘢。晚上九時，兩人執嘢執到肚餓，一齊行去九龍城搵餐廳醫肚，江嘉敏全程戴上口罩唔想畀人認出，兩人連行去食飯都好癡纏，近六呎高的Anthony全程搭著女友膊頭行，又幫女友孭住手袋，行到路口，江嘉敏忽然撒嬌扭抱，Anthony竟唔理路人注目將她成個抱起過馬路，江嘉敏姣功果然名不虛傳！

江嘉敏 江嘉敏
江嘉敏一身便裝仲著住類似酒店的輕便拖鞋！
江嘉敏 Anthony駕車載女友去到太子道,先將寶馬座駕泊返自己寓所屋苑,再同江嘉敏前後腳行返隔籬新居。
Anthony駕車載女友去到太子道,先將寶馬座駕泊返自己寓所屋苑,再同江嘉敏前後腳行返隔籬新居。
江嘉敏 屋貨車泊在江嘉敏太子道西 新居屋苑外,只見成架貨車都 塞滿嘢,除咗大件傢俬、仲有 床褥、被鋪及唔少膠箱,獨居 的江嘉敏家當多到塞爆貨車。
屋貨車泊在江嘉敏太子道西 新居屋苑外,只見成架貨車都 塞滿嘢,除咗大件傢俬、仲有 床褥、被鋪及唔少膠箱,獨居 的江嘉敏家當多到塞爆貨車。
江嘉敏 兩人到附近茶餐廳醫肚,吃飽飽後,Anthony醒目行去埋單,再陪女友行返新居。
兩人到附近茶餐廳醫肚,吃飽飽後,Anthony醒目行去埋單,再陪女友行返新居。
Anthony對女友照顧無微不至,行街仲幫女友孭埋手袋, 行到去路口,女友突然撒嬌話攰扭抱,他更man爆將女友 成個抱起過馬路,江嘉敏腳撐撐,搞到男友鬼咁high!
Anthony對女友照顧無微不至,行街仲幫女友孭埋手袋, 行到去路口,女友突然撒嬌話攰扭抱,他更man爆將女友成個抱起過馬路,江嘉敏腳撐撐,搞到男友鬼咁high!
搬屋靠晒朋友,江嘉敏負責發號施令,但竟然要求全程主力搬搬抬抬嘅男友為她按摩膊頭。
搬屋靠晒朋友,江嘉敏負責發號施令,但竟然要求全程主力搬搬抬抬嘅男友為她按摩膊頭。

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_kong、[email protected]

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