江湖見第二季｜黎耀祥麥長青再上路！陳浩民米雪樊少皇加盟超震撼
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第一季叫好又叫座的《江湖見》載譽歸來！師兄弟黎耀祥及麥長青將再度Part住上，在第二季中繼續他們的江湖之旅。今季更震撼的是，節目組請來多位份量級藝人好友進行「江湖 Re-U」，當中包括陳浩民、米雪、樊少皇及呂頌賢，超強嘉賓陣容曝光後，立即引爆網民期待！
第二季載譽歸來 深入川甘晉探索金庸江湖
延續「讀萬卷書，行萬里路」的宗旨，《江湖見 第二季》將帶領觀眾深入四川、甘肅、山西、長江三峽以及江浙地區，繼續找尋金庸先生筆下的錦繡山河，探索華夏歷史中的江湖世界。在黎耀祥和麥長青這對默契十足的拍檔引領下，觀眾將再次跟隨他們的腳步，體驗一場結合文化、歷史與兄弟情的深度旅程，感受真實的江湖氣息。
超強嘉賓陣容曝光 陳浩民米雪呂頌賢「江湖Re-U」
第二季最大的驚喜，莫過於星光熠熠的嘉賓名單。根據巡禮宣傳片中透露的畫面，多位經典武俠劇的演員將會驚喜亮相，包括「段譽」陳浩民、「黃蓉」米雪、「虛竹」樊少皇以及「令狐沖」呂頌賢。這批藝人好友的加盟，無疑是一次「江湖Re-U」，他們與黎耀祥、麥長青這對「TVB公務員」將會擦出怎樣的火花，絕對是本季最值得期待的看點。
網民見嘉賓名單已瘋狂：「呢個陣容係回憶殺！」
超強的嘉賓陣容一公布，網民隨即陷入瘋狂討論，紛紛表示這組合太強大。留言區被「回憶殺」洗版：「有陳浩民、樊少皇，係咪要重現天龍八部三兄弟？」「呂頌賢！係我心目中永遠嘅令狐沖！」「呢個嘉賓陣容太屈機，全部都係童年回憶！」「祥仔同麥包見到班老友一定好好睇，期待佢哋爆料！」「呢個節目真係有心機，唔係一般嘅旅遊節目！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期