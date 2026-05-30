江湖見第二季｜黎耀祥麥長青再上路！陳浩民米雪樊少皇加盟超震撼

第一季叫好又叫座的《江湖見》載譽歸來！師兄弟黎耀祥及麥長青將再度Part住上，在第二季中繼續他們的江湖之旅。今季更震撼的是，節目組請來多位份量級藝人好友進行「江湖 Re-U」，當中包括陳浩民、米雪、樊少皇及呂頌賢，超強嘉賓陣容曝光後，立即引爆網民期待！