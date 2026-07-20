江湖見｜呂頌賢自爆拍戲慘被兜面摑！親解「成也令狐敗也令狐」驚人真相

「永遠的令狐冲」呂頌賢近日現身TVB節目《江湖見》，與主持黎耀祥（祥哥）及麥長青（麥包）暢談往事，期間他竟驚爆當年拍攝金庸劇時，曾被對手演員「兜口兜面打落嚟」，更剖白經典角色如何成為其演藝生涯的沉重負累，究竟這位大俠背後藏著多少辛酸？