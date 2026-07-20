江湖見｜呂頌賢自爆拍戲慘被兜面摑！親解「成也令狐敗也令狐」驚人真相
呂頌賢茶舍驚爆拍戲慘被兜面摑
在今晚（20日）播出的節目中，呂頌賢、祥哥與麥包於大同古城的茶舍以茶代酒話當年。呂頌賢憶述，拍攝《笑傲江湖》時最難忘的並非打戲，因為自己夠Fit從未受傷，反而是文戲出事。他透露當時與飾演師弟的演員李家強和江明輝拍攝一場借酒澆愁的戲，試戲時對方只是輕輕撥開他的手，一切並無異狀。豈料正式拍攝時，其中一位對手演員竟突然「兜口兜面打落嚟」，讓他當場錯愕。最令呂頌賢哭笑不得的是，對方事後竟解釋：「我唔知呢，我突然覺得應該要咁做」，呂頌賢憶述時仍難掩怒氣，直言：「佢講完呢句之後我真係想打佢！」
呂頌賢剖白成也令狐敗也令狐
令狐冲一角雖成經典，卻也為呂頌賢帶來沉重包袱，他坦言對這個角色又愛又恨，更感嘆「成也令狐，敗也令狐！」他解釋，愛是因為角色為他帶來了巨大的成功因素：「好多人搵我拍戲啦，好多外快啦」。但恨的是，這個角色幾乎霸佔了他整個演藝生涯，令他被嚴重定型。呂頌賢無奈表示：「大家接受咗角色成為經典之後，無論我做乜嘢，都唔係呂頌賢去做，係令狐冲去做。」他舉例指，自己曾嘗試挑戰反派角色，結果竟惹來不少網民怪責：「你點解畀令狐冲去做反派？」可見經典形象已根深蒂固，成為他尋求突破的最大阻礙。
茹素多年竟被誤會酒鬼 呂頌賢大呻「拎壼沖」後患無窮
節目中，三位「江湖中人」暢遊恆山懸空寺，麥包提到令狐冲是恆山派掌門，呂頌賢即時「令狐冲上身」風趣回應：「好彩冇叫咋！我係華山棄徒，畀人趕咗出嚟，恆山就唔同，我係掌門人，成個大同我話事。」盡顯調皮本色。然而，他隨後自爆一個與角色形象極大反差的秘密，原來他本人茹素多年，而且甚少飲酒。但因令狐冲嗜酒如命的形象太深入民心，令他「後患無窮」：「害得我好慘！你知內地有好多酒民，個個見到我都話：『你仲唔飲酒』！」他更哭笑不得地分享一個爛Gag：「個個都拎住個壼嚟『拎壼沖』。」
網民洗版熱議：永遠令狐冲
呂頌賢在節目中的真情剖白，隨即引發網民洗版式熱議，不少人都對他的經歷表示同情，並大讚其演技。有網民留言力撐：「呂頌賢之後，世上再無令狐冲！真係經典中嘅經典！」、「原來佢唔飲酒，真係估唔到，演技太好呃咗我哋咁多年！」亦有網民對他被掌摑的經歷感到不忿：「拍戲被人兜面摑都太誇張！仲要個對手話係突然覺得要咁做？好冇譜！」、「聽到佢講『成也令狐，敗也令狐』覺得好心酸，演員真係唔易做。」更有粉絲表示：「好彩呂頌賢脾氣好，如果係我，真係會還手！」