江湖見｜米雪驚揭背劇本大法！一場戲狂背80次 為慈禧平反：佢要先下手為強
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資深演員米雪姐在TVB節目《江湖見》中，除了與黎耀祥重溫經典，更罕有地分享她對角色的獨特見解，並自揭一套極度驚人的「背劇本大法」！她坦言當年接拍《大太監》是為了替慈禧平反，更一語道破外界認為慈禧「專橫」的關鍵原因，其專業態度及對角色的深入揣摩，實在令人敬佩。
米雪自揭驚人背誦法 一場戲狂操80次
談到《大太監》中慈禧有大量對白，米雪姐即場分享她獨門的熟讀劇本大法，其驚人毅力嚇窒眾人。她娓娓道來：「一場戲我起碼要背 60-80 次。」她更將過程仔細分拆，解釋這數十次的練習並非單純死記，而是層層遞進的演技修煉。米雪姐說：「開頭背熟佢要 20 次，然後配合眼神，知道邊度要用眼神；之後配合語氣，咁又 10 次，再係眼神加語氣。」這種極致的準備功夫，完美解釋了為何她總能將角色演繹得入木三分。
米雪親解慈禧專橫之謎：佢要先下手為強
米雪姐坦言，當初接拍《大太監》的一大原因，是希望藉此為歷史人物慈禧平反，她認為慈禧本質是個好人。至於後世為何普遍認為她心狠手辣、為人「專橫」，米雪姐有她自己一套獨到看法，她精闢地分析指：「因為佢要先下手為強！」簡單一句話，就點出了慈禧在充滿權鬥的宮廷中，為了自保而不得不變得強硬的無奈與掙扎，展現了她對角色背景的深度理解。
網民一面倒激讚：呢啲先係真正演員
米雪姐的「背劇本大法」曝光後，引來網民一面倒的讚賞，紛紛留言表達敬佩之情。有網民震驚表示：「一場戲背80次？真係癲！唔怪得啲戲咁好！」、「呢啲先係真正嘅演員，而家啲後生真係要學下嘢。」不少人亦讚揚她對角色的投入：「好佩服米雪姐，對角色嘅理解好深入，唔係死背對白。」、「聽完米雪姐解釋，好似對慈禧呢個歷史人物改觀咗。」、「專業！值得所有演員尊重！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期