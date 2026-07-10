江湖見｜米雪驚揭背劇本大法！一場戲狂背80次 為慈禧平反：佢要先下手為強

資深演員米雪姐在TVB節目《江湖見》中，除了與黎耀祥重溫經典，更罕有地分享她對角色的獨特見解，並自揭一套極度驚人的「背劇本大法」！她坦言當年接拍《大太監》是為了替慈禧平反，更一語道破外界認為慈禧「專橫」的關鍵原因，其專業態度及對角色的深入揣摩，實在令人敬佩。