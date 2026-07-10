江湖見｜米雪驚揭背劇本秘技！一場戲竟要背80次震驚網民
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資深演員米雪姐的專業態度向來備受讚譽，在今晚（10日）播出的TVB節目《江湖見》中，她除了擔任嘉賓與黎耀祥、麥長青同遊外，更罕有地分享自己演戲的獨門秘訣，自揭為熟讀劇本，一場戲竟要背誦近80次！她更為慈禧太后一角平反，提出獨特見解，其專業精神及對角色的深入理解，實在令人佩服。
獨家見解：米雪為慈禧平反「佢要先下手為強」
米雪姐在節目中談及當年拍攝《大太監》的點滴，表示很開心能接拍該劇，因為可以藉此為慈禧太后平反。對於後世普遍認為慈禧「專橫」，米雪姐有她自己一套看法，她認為慈禧原本是個好人，只是身處的環境迫使她變得心狠手辣。米雪姐精闢地分析道：「因為佢要先下手為強！」短短一句話，道出了她對角色內心掙扎的深刻理解，展現了演員的專業功力。
專業揭秘：米雪親述一場戲背80次大法
當談到如何駕馭慈禧這種充滿內心戲且對白極多的角色時，米雪姐毫不吝嗇地分享她的「背劇本大法」。她娓娓道來，原來每個細節都經過精心設計：「一場戲我起碼要背 60-80 次，開頭背熟佢要 20 次，然後配合眼神，知道邊度要用眼神；之後配合語氣，咁又 10 次，再係眼神加語氣。」這種近乎強迫症的準備方式，將劇本完全內化，難怪她演繹的角色總是如此入木三分。
背景補完：視后級演員敬業態度
米雪自出道以來，塑造了無數經典角色，其精湛演技早已是視后級數。這次在節目中分享的「背80次劇本法」，再次印證了她的成功並非偶然。從《大太監》的慈禧太后，到無數膾炙人口的角色，她對每一個細節的執著，對演藝事業的熱愛與尊重，都體現了頂級演員的敬業精神。這種態度，正是她能夠在演藝圈屹立不倒，深受觀眾愛戴的主要原因。
網民熱議：一面倒激讚「真係專業演員」
米雪姐的分享在網上引起極大迴響，網民紛紛表示敬佩。大量留言湧入討論區：「一場戲背80次？太誇張！難怪演技咁好！」、「呢啲先係演員嘅自我修養！值得後輩學習。」、「好佩服米雪姐，對角色嘅理解好深入，唔係死背書。」、「學到嘢！原來視后係咁樣練成嘅！」、「聽完佢分享，更加尊重佢，真係用心演戲嘅好演員。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期