江湖見｜米雪驚揭背劇本秘技！一場戲竟要背80次震驚網民

資深演員米雪姐的專業態度向來備受讚譽，在今晚（10日）播出的TVB節目《江湖見》中，她除了擔任嘉賓與黎耀祥、麥長青同遊外，更罕有地分享自己演戲的獨門秘訣，自揭為熟讀劇本，一場戲竟要背誦近80次！她更為慈禧太后一角平反，提出獨特見解，其專業精神及對角色的深入理解，實在令人佩服。