江湖見｜米雪憶述拍劇辛酸史！驚爆為慳時間唔落妝就瞓 演員仲要自己打反光板
米雪親證「飛紙仔」文化 今晚拍完聽日就出街
談及昔日電視台的製作模式，米雪親證了傳聞中的「飛紙仔」文化，其效率之高令人咋舌。她形容當時的製作速度是「極速」，並直接引述：「今晚拍完，今晚剪接加效果，聽日就出街架喇。」這意味著從拍攝、後期製作到播出，整個流程可能在24小時內完成。這種與時間競賽的壓力，不僅考驗幕後團隊的功力，對需要即時消化劇本、投入演出的演員來說，更是巨大的挑戰，也造就了當年香港電視劇產業的獨特生態。
驚揭演員身兼多職 米雪自爆要親手打反光板
除了驚人的製作速度，米雪更分享了當年拍劇時的趣聞，揭示了演員們不為人知的一面。她表示，在片場資源緊張的情況下，演員甚至要身兼幕後工作。她生動地描述當時的情景：「我哋自己揦住塊反光板，問燈光師攝影師得唔得，然後就講對白架喇。」這番話讓人驚訝，原來在鏡頭前光鮮亮麗的演員，鏡頭後竟要親力親為，自己處理打燈問題。這個小故事不僅充滿趣味，也反映了當年製作環境的艱辛與演員們的專業精神。
米雪為慳時間唔落妝就瞓 04接06冇得唞
在極度緊逼的拍攝時間表下，演員的休息時間被壓縮到極致。米雪透露，當年試過收工時間是凌晨4時（04），但下一場戲的通告卻是清晨6時（06），中間只有短短兩小時。為了爭取多一點睡眠時間，她想出了一個極端的方法——不卸妝就睡覺。她解釋道：「慳番啲瞓覺時間嘛，第二朝起身係咁易抹一抹，再補番啲粉落去。」這種為了工作不惜犧牲皮膚健康的拼搏精神，真實地反映了上一代藝人的辛酸與敬業，令人肅然起敬。
網民聽完嚇呆：「以前啲演員真係好敬業！」
米雪分享的昔日拍劇經歷，讓不少網民聽完後感到非常震驚和佩服。許多人留言表示難以想像：「自己打反光板？太誇張了吧！依家啲演員邊有可能咁做。」、「唔落妝就瞓覺，皮膚點算？真係為藝術犧牲。」，網民們也對老一輩演員的專業態度表示尊敬：「以前啲劇集節奏快又好睇，原來係咁樣搏返嚟！」、「聽完米雪姐分享，先知以前拍劇有幾辛苦。」、「向所有敬業嘅老一輩演員致敬！」。