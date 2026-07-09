江湖見｜米雪憶述拍劇辛酸史！驚爆為慳時間唔落妝就瞓 演員仲要自己打反光板

資深演員米雪在節目《江湖見》中，罕有地大談昔日電視台拍劇的辛酸史，揭露了當年非人般的趕戲經歷。她驚爆當年為節省時間，竟然試過不卸妝就睡覺，更令人難以置信的是，演員有時甚至要親自為自己打反光板！這些聽起來匪夷所思的幕後故事，真實地反映了上一代藝人的敬業與拼搏精神。