江湖見｜米雪自爆演黃蓉趣事！親揭被選中時「唔知黃蓉係主角」嚇呆網民

「第一代黃蓉」米雪近日在節目《江湖見》中，大爆當年飾演這個經典角色的驚人幕後故事！她坦言在1976年被選中時，因從未看過武俠小說，竟完全不知道黃蓉是誰，甚至連黃蓉是主角也不知道，此話一出震驚眾人。究竟這個當初讓她感到陌生的角色，是如何影響她一生，甚至教會她「做人」的道理？