江湖見｜米雪自爆演黃蓉趣事！親揭被選中時「唔知黃蓉係主角」嚇呆網民
米雪驚爆當年唔識黃蓉 直言「唔知邊個係主角」
在節目中，當黎耀祥及麥包問及米雪當年被選中飾演「黃蓉」一角的感受時，她竟笑著拋出一個震撼彈，直言當時根本不知道黃蓉是誰。米雪憶述：「當時我記得係1976 年，我哋幾個男仔女仔畀人揀中，我問過啲女同學，大家都未睇過武俠小說嘅，大家都唔知黃蓉定穆念慈邊個係主角。」她表示，直到看過小說後，才驚訝地發現：「嘩！原來咁多戲」。這個意想不到的答案，與「第一代黃蓉」的經典地位形成巨大反差，盡顯她當年的青澀與單純。
米雪深受黃蓉影響 學識古靈精怪見人講人話
雖然當初對角色一無所知，但米雪坦言，黃蓉這個角色對她影響至深，甚至讓年紀輕輕的她學會了如何做人。她深入分析角色，並將其智慧運用到現實生活中：「睇《射鵰》發現黃蓉古靈精怪、見人講人話，同埋要發惡嗰時就惡，對周伯通惡，但對洪七公就嗲啲，氹佢攞功夫時仲會煮嘢佢食。」米雪認為，黃蓉懂得在不同人面前展現不同面貌，這種靈活變通的處世之道，讓她在演藝生涯甚至人生路上都獲益匪淺，可見一個經典角色對演員的塑造力有多強大。
1976年《射鵰英雄傳》創經典 米雪成電視史上首位黃蓉
時間回到1976年，米雪在電視版《射鵰英雄傳》中飾演黃蓉，憑著俏麗的古裝扮相和靈動的演技，完美演繹出黃蓉的冰雪聰明與古靈精怪，劇集播出後旋即紅遍香港。她也因此成為電視史上第一位黃蓉，奠定了她一線花旦的地位，其塑造的形象至今仍是許多觀眾心中的經典。有趣的是，多年後米雪亦曾飾演「媽咪版」黃蓉，從少女演到中年，可見她與這個角色的緣份之深，也證明了她在觀眾心中「永遠的黃蓉」的地位。
網民驚訝大讚經典：「永遠嘅黃蓉！」
米雪的真情剖白引來網民極大迴響，對她當年的「無知」感到非常驚訝。網民紛紛留言：「吓？原來米雪姐當年唔知黃蓉係主角？太估唔到！」、「證明好演員就算一開始唔熟角色，都可以演到入型入格。」、「黃蓉真係教識人好多嘢，米雪姐講得好啱。」，同時亦有大量粉絲表達對她演繹的肯定：「米雪姐係我心目中永遠嘅黃蓉，無人可以取代！」、「好想重溫返76版《射鵰》！」。