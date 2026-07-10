江湖見｜黎耀祥神還原《大太監》經典！米雪興奮嗌晒盡顯童真：好浪漫

TVB節目《江湖見》今晚（10日）播出一集，黎耀祥（祥哥）竟為米雪姐帶來驚天大驚喜，神還原當年經典劇集《大太監》的浪漫場口！二人在寧波東錢湖大玩「角色扮演」，祥哥化身大太監李連英，教慈禧太后米雪踩自行車，畫面令米雪興奮到全程尖叫，童真盡現，究竟這對經典組合重逢會擦出甚麼新火花？