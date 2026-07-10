江湖見｜黎耀祥神還原《大太監》經典！米雪興奮嗌晒盡顯童真：好浪漫
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TVB節目《江湖見》今晚（10日）播出一集，黎耀祥（祥哥）竟為米雪姐帶來驚天大驚喜，神還原當年經典劇集《大太監》的浪漫場口！二人在寧波東錢湖大玩「角色扮演」，祥哥化身大太監李連英，教慈禧太后米雪踩自行車，畫面令米雪興奮到全程尖叫，童真盡現，究竟這對經典組合重逢會擦出甚麼新火花？
祥哥驚喜重現踩單車經典 米雪興奮變小朋友
今集《江湖見》中，米雪姐以「慈禧太后」身份，與大太監祥哥及小太監麥包一同暢遊景色絕美的寧波「東錢湖」。旅程期間，祥哥突然神還原當年劇集《大太監》中，李連英教慈禧踩自行車的經典一幕，這個突如其來的舉動讓米雪姐又驚又喜，瞬間變回小女孩，在祥哥的扶持下興奮地踩著車，全程玩到開心大叫，場面既溫馨又搞笑，完全展現出她童心未泯的一面。
米雪甜笑憶當年：嗰場戲好刻骨銘心
對於祥哥的驚喜安排，米雪姐表現得相當興奮和感動，並坦言當年的拍攝經歷依然歷歷在目。她甜笑著回憶道：「嗰場自行車戲好刻骨銘心，我哋拍得好浪漫。」她更直言，祥哥重現這一幕讓她彷彿回到了過去，再次感受到那份純粹的快樂，更形容自己：「嗰幕我突然間好似變咗小朋友咁。」可見這個經典場景在她心中佔有非常重要的位置。
《大太監》李連英慈禧情誼 再續前緣
黎耀祥與米雪在2012年的TVB台慶劇《大太監》中，分別飾演李連英和慈禧太后，兩人之間那段超越主僕、亦師亦友的微妙感情線，成為全劇焦點，深受觀眾喜愛。當年祥哥飾演的李連英，溫柔體貼地守護在米雪飾演的霸氣慈禧身邊，感動無數劇迷。事隔多年，兩人於《江湖見》中再度「合體」，並重現經典畫面，無疑是為這段「主僕情」寫下最浪漫的延續篇。
網民洗版大讚：回憶返哂黎
節目預告一出，網民反應極之熱烈，紛紛留言表示期待。不少忠實劇迷激動表示回憶湧現：「回憶返晒嚟！《大太監》真係經典中嘅經典！」、「祥哥同米雪姐真係好有火花，隔咗咁多年都一樣！」、「呢對CP我可以！求再合作拍劇！」亦有網民大讚米雪保養得宜：「米雪姐玩到嗌晒好可愛，完全唔似佢平時個樣！」、「好想即刻重溫《大太監》啊！李連英同慈禧呢對CP好正！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期