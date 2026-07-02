江湖見｜陳浩民首談接棒張衛健壓力！爆導演要求：做番健仔樣嘢

陳浩民最近在節目《江湖見》中，罕有地剖白當年空降頂替張衛健（健仔）出演《西遊記(貳)》孫悟空一角的巨大壓力。他直言當時覺得難以置信，更透露有導演曾要求他模仿健仔的演繹方式，面對「高手雲集」的劇組，令他感到既尷尬又徬徨，究竟他當時是如何面對這個艱鉅挑戰？