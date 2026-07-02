江湖見｜陳浩民首談接棒張衛健壓力！爆導演要求：做番健仔樣嘢
廣告
陳浩民最近在節目《江湖見》中，罕有地剖白當年空降頂替張衛健（健仔）出演《西遊記(貳)》孫悟空一角的巨大壓力。他直言當時覺得難以置信，更透露有導演曾要求他模仿健仔的演繹方式，面對「高手雲集」的劇組，令他感到既尷尬又徬徨，究竟他當時是如何面對這個艱鉅挑戰？
陳浩民憶述試鏡奇遇打開盒竟是孫悟空頭套
節目中，黎耀祥單刀直入問陳浩民當年接棒的心情，陳浩民坦率回應：「我當時係：『唔係呀嘛，個天對我咁好嘅？』」他憶述試鏡當日，一到場就被叫進化妝間，完全不知道發生何事。他形容：「到咗之後有個盒喺度，一打開就係孫悟空個頭套」，這個突如其來的「驚喜」，令當時還是新人的他感到一頭霧水，完全沒想過自己會成為經典角色的接班人。
麥包爆導演要求陳浩民模仿張衛健
陳浩民坦言，當時覺得自己是「空降」性質，加上前作《西遊記》是當年的收視冠軍，令他備受壓力：「因為好爭議架，做咩會搵個咁新嘅人嚟代（健仔）」。身旁的麥包亦幫口證實：「拍嘅時候，有啲導演都會要求佢做番健仔樣嘢。」陳浩民補充說：「因為有個標杆、有把尺喺度量我，因為覺得咁觀眾先會接受。」面對如此困境，他感到相當掙扎。
祥哥麥包力撐陳浩民：到底跟唔跟
面對模仿前人的壓力，黎耀祥亦感嘆：「係掙扎嘅，到底跟佢做一套，定自己諗呢？」陳浩民聞言後無奈地說：「唔好話跟佢吖，點會跟到呀，以我當時嘅資歷。」雖然陳浩民對自己當年的表現充滿負評，但祥哥及麥包在節目中卻連番出言安慰，力撐這位「孫悟空2.0」，展現出深厚的兄弟情。
網民大表心痛：原來當年壓力咁大
節目播出後，這段不為人知的內幕引起網民熱議，不少人對陳浩民當年的處境表示同情。網民紛紛留言：「原來當年壓力咁大，辛苦晒！」、「接棒真係唔易做，尤其係經典角色！」、「好彩有祥哥同麥包撐住佢！」、「其實陳浩民版孫悟空都好好睇，有自己風格！」、「而家先知有呢啲內幕，真係好心酸。」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期