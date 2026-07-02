江湖見｜陳浩民爆黎耀祥背稿神功！20年重聚突「攻擊」麥包勁爆笑
廣告
《西遊記(貳)》師兄弟陳浩民、黎耀祥及麥長青（麥包）最近在節目《江湖見》中重聚，原來三人已有整整二十年沒有這樣坐在一起聊天！陳浩民在節目中大爆當年被黎耀祥的「背稿神功」徹底折服，更佻皮地「攻擊」麥包，場面極度歡樂，究竟當年發生了甚麼趣事？
陳浩民憶述祥哥兩頁紙對白無NG
節目中，陳浩民憶述當年拍劇的震撼一幕，指自己雖是劇中大師兄，私下卻是小師弟，經常要向兩位前輩請教。他笑言曾被祥哥的驚人記憶力嚇到：「嗰日我問佢場戲應該點演，佢就話唔好問我住，我成兩頁紙對白，等我背咗先」。陳浩民指自己親眼目睹祥哥火速背稿，然後正式拍攝時「真係一口氣冇 NG，全部講晒！」，大讚對方非常有天份。
陳浩民口誤讚祥哥攞影帝反被寸
陳浩民接著笑言，當年已看好祥哥能奪得視帝，但卻因一時口誤鬧出笑話：「嗰時我都話，你一定會攞影帝，佢（指祥哥）成日都好懷疑自己」。祥哥聽後立即糾正：「唔係～我攞視帝啫！」引發全場爆笑。陳浩民隨後認真表示：「睇住佢攞視帝嗰日，我真係好開心。」說完更轉頭佻皮地指向麥包說：「我唔係逢人都講話攞視帝，你有冇見我同佢講吖！」最後更搞笑自責一句「人誰無過」，兄弟間的互動相當有趣。
《西遊記(貳)》師兄弟20年情誼不變
陳浩民、黎耀祥及麥包因合作TVB經典劇集《西遊記(貳)》而結緣，分別飾演孫悟空、豬八戒和沙僧，成為一代人的集體回憶。雖然劇中陳浩民是「大師兄」，但現實中他卻是演戲資歷較淺的一位，經常需要向前輩祥哥及麥包學習。這次是他們三人時隔二十年再次在螢光幕前聚首，言談間充滿昔日拍檔的默契，足見兄弟情誼從未改變。
網民洗版大讚：回憶返哂黎
節目播出後，網民反應極之熱烈，紛紛留言表示勾起童年回憶。不少網民大讚三人的化學作用：「呢三兄弟啲回憶返晒嚟！」、「睇佢哋互寸真係好好笑，感情好好！」、「祥哥真係有料到，背兩頁紙唔NG太勁！」、「好想佢哋再合作拍劇呀！」、「陳浩民原來私下咁玩得！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期