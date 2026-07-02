江湖見｜陳浩民爆黎耀祥背稿神功！20年重聚突「攻擊」麥包勁爆笑

《西遊記(貳)》師兄弟陳浩民、黎耀祥及麥長青（麥包）最近在節目《江湖見》中重聚，原來三人已有整整二十年沒有這樣坐在一起聊天！陳浩民在節目中大爆當年被黎耀祥的「背稿神功」徹底折服，更佻皮地「攻擊」麥包，場面極度歡樂，究竟當年發生了甚麼趣事？