江湖見｜麥長青因一事拒上青城山？黎耀祥爆金庸曾為《笑傲江湖》道歉
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麥長青（麥包）近日與黎耀祥（祥哥）拍攝《江湖見》到訪金庸名著《笑傲江湖》的重要場景青城山，身為「福州女婿」的麥包甫抵達即渾身不自在，更開玩笑指有「血海深仇」！祥哥更在節目中驚爆，原來金庸先生曾因小說情節，公開向青城派道歉！
麥包自稱福州女婿 甫抵青城山即感不自在
節目中，麥包甫抵達青城山山腳即表現得渾身不自在，他幽默地解釋：「因為我係福州女婿，太太又姓林。」麥包之所以這樣說，全因在《笑傲江湖》小說中，青城派為搶奪「辟邪劍譜」，大舉出動將籍貫福建福州的林家滅門。身為「林家女婿」的麥包代入感十足，開玩笑指自己與青城派有「血海深仇」，場面搞笑。
祥哥麥包為青城派平反 力數岳不羣左冷禪更偽善
雖然口說有「血海深仇」，但麥包上山途中隨即被青城山充滿靈氣的大自然美景吸引，頓時「火氣全消」，祥哥亦直指「青城天下幽」名不虛傳。當二人抵達上清宮後，更力撐青城派絕非小說般陰險，並理性分析指小說中青城派掌門余滄海雖是個「真小人」，但至少明刀明槍，比起「偽君子」華山掌門岳不羣和「扮正義」的嵩山掌門左冷禪，反而更顯真性情。
黎耀祥驚爆金庸曾公開致歉 背後原因曝光
在討論青城派時，祥哥更分享了一件鮮為人知的舊事，他指金庸先生寫下小說多年後，曾公開向青城派致歉。祥哥引述金庸先生的說法：「話晒呢度係千年道教聖地，將佢寫成大反派，真係過意唔去。」這個文學冷知識為旅程增添了更深層次的文化意義，亦讓觀眾對武俠世界有更全面的了解。
武俠迷熱議：「呢段分析好正！」
節目內容引起不少武俠迷討論，網民紛紛留言：「麥包個反應好真實好好笑！」、「估唔到金庸有道歉過，長知識了！」、「祥哥同麥包對余滄海嘅分析好到位，真小人確係好過偽君子！」、「呢個唔係普通旅遊節目，仲有文學探討，好有深度！」、「好想跟佢哋一齊去朝聖！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期