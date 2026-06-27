江湖見｜麥長青因一事拒上青城山？黎耀祥爆金庸曾為《笑傲江湖》道歉

麥長青（麥包）近日與黎耀祥（祥哥）拍攝《江湖見》到訪金庸名著《笑傲江湖》的重要場景青城山，身為「福州女婿」的麥包甫抵達即渾身不自在，更開玩笑指有「血海深仇」！祥哥更在節目中驚爆，原來金庸先生曾因小說情節，公開向青城派道歉！