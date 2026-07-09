江湖見｜《大太監》組合重逢！黎耀祥隔14年再遇米雪 即變「李連英」上身勁搞笑
祥哥「李連英」上身 恭敬侍奉米雪
在今晚播出的TVB節目《江湖見》中，黎耀祥與麥包在舟山迎來第二位嘉賓，正是電視史上第一位「黃蓉」米雪。由於祥哥與米雪自2012年合作《大太監》後已闊別14年未有再合作，當年二人在劇中分別飾演慈禧太后及李連英，角色關係深入民心。今次難得重逢，祥哥一見到米雪便立即入戲，向她作揖並高呼：「太后吉祥！」，盡顯「奴才」本色。祥哥更笑言自己是米雪的粉絲，憶述當年拍攝《秀才遇著兵》首度合作時的心情，對著米雪說：「你知唔知我自細就睇你黃蓉。」，一番話逗得米雪笑逐顏開。
飯局現差別待遇 祥哥貼心夾餸無視麥包
除了久別重逢的溫馨互動，三人在品嚐黃魚宴時的場面更是充滿笑料。席間，祥哥再度「李連英」上身，對米雪姐照顧得無微不至，非常恭敬地為「太后」夾餸，盡顯紳士風度與奴才的恭敬。然而，鏡頭一轉，當旁邊的麥包提出訴求時，祥哥卻完全懶理，視若無睹。這種極端的「差別待遇」讓飯局氣氛變得異常搞笑，祥哥完美演繹何謂「親疏有別」，令麥包哭笑不得，也讓觀眾見識到這對經典拍檔之間無需言語的默契與火花。
2012年《大太監》經典組合 慈禧李連英深入民心
回帶到2012年，黎耀祥與米雪在劇集《大太監》中分別飾演李連英和慈禧太后，兩人之間主僕情誼的細膩刻畫，以及充滿張力的對手戲，成為全劇焦點，深受觀眾喜愛，更讓他們成為經典的螢幕組合。其實，兩人的首次合作可追溯至2006年的《秀才遇著兵》，當時祥哥已表示能與偶像合作「好開心」。正因為有著如此深厚的合作淵源，今次在《江湖見》的重逢，祥哥才會第一時間重現「李連英」的反應，將昔日的經典場面與今日的真人騷巧妙連結，勾起觀眾滿滿的回憶。
網民期待二人再合作：「回憶返晒嚟！」
節目播出後，黎耀祥與米雪的重逢立即引起網民熱烈討論，紛紛表示回憶湧現。不少留言大讚二人的互動自然又搞笑：「太后同小李子！回憶返晒嚟！」、「祥哥真係好識玩，對住米雪姐即刻入戲！」、「麥包個樣一定好無奈，好好笑！」、「呢對CP真係經典中嘅經典。」，更有大量網民敲碗，希望二人能再次合作拍劇：「TVB快啲搵佢哋再合作拍劇啦！」。