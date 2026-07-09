江湖見｜《大太監》組合重逢！黎耀祥隔14年再遇米雪 即變「李連英」上身勁搞笑

黎耀祥與米雪這對《大太監》經典組合，相隔14年竟在節目《江湖見》中驚喜重逢！祥哥一見到「太后」米雪姐，立即「李連英」上身，恭敬地作揖請安，場面既溫馨又搞笑。席間祥哥更對米雪服侍周到，與對待麥包的態度形成強烈對比，究竟這場「差別待遇」的飯局有多爆笑？