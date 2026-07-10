江湖見｜黎耀祥重現《大太監》經典！米雪興奮嗌：好刻骨銘心
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相隔多年，黎耀祥（祥哥）與米雪姐竟然在節目中重現經典！在今晚（10日）播出的TVB節目《江湖見》中，祥哥與嘉賓米雪姐同遊寧波東錢湖，更神還原當年劇集《大太監》中，李連英教慈禧踩自行車的經典場面，令米雪姐興奮不已，更直言感覺「好浪漫」，究竟二人再度合作會擦出甚麼新火花？
即時畫面：祥哥米雪神還原踩自行車
在今晚播出的《江湖見》中，米雪姐以「慈禧太后」身份駕到，與「大太監」黎耀祥及「小太監」麥長青（麥包）一同暢遊景色絕美的寧波東錢湖。旅程中，祥哥特別為米雪姐準備驚喜，重現了當年《大太監》中李連英教慈禧踩自行車的經典一幕。畫面所見，祥哥細心扶着自行車，米雪姐則像小女孩般展露燦爛笑容，全程玩得非常投入，盡顯童真一面，場面溫馨又充滿回憶。
當事人回應：米雪甜笑憶當年「好浪漫」
對於這次經典重現，米雪姐表現得相當興奮，並對當年的拍攝經歷記憶猶新。她甜笑分享道：「嗰場自行車戲好刻骨銘心，我哋拍得好浪漫。」她更表示，重演這一幕讓她彷彿回到了過去，再次感受到那份純粹的快樂，她形容：「嗰幕我突然間好似變咗小朋友咁。」可見這段回憶對她來說意義非凡，也足證二人當年的合作是何等經典。
背景回帶：2012年《大太監》經典重溫
黎耀祥與米雪於2012年合作的TVB台慶劇《大太監》，播出時叫好叫座，成為全城熱話。劇中黎耀祥飾演的李連英與米雪飾演的慈禧太后，關係微妙，主僕情誼中帶點曖昧，深受觀眾喜愛。當中一幕李連英在雪地教慈禧踩自行車的戲份，畫面唯美浪漫，成為劇中經典場口之一。事隔多年，二人於《江湖見》再度合體，勾起不少劇迷的集體回憶。
網民反應：粉絲洗版大讚回憶返晒嚟
節目預告一出，網民反應極之熱烈，紛紛留言表示期待。不少粉絲激動表示：「嘩！李連英同慈禧！回憶呀！」、「呢一對真係經典，隔咗咁多年都仲係咁有火花！」、「米雪姐完全冇變，仲係咁靚！」、「祥哥同米雪姐嘅組合無得輸！」、「好想即刻重溫《大太監》！睇嚟今晚要準時坐定定喺電視機前面。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期