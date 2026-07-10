江湖見｜黎耀祥重現《大太監》經典！米雪興奮嗌：好刻骨銘心

相隔多年，黎耀祥（祥哥）與米雪姐竟然在節目中重現經典！在今晚（10日）播出的TVB節目《江湖見》中，祥哥與嘉賓米雪姐同遊寧波東錢湖，更神還原當年劇集《大太監》中，李連英教慈禧踩自行車的經典場面，令米雪姐興奮不已，更直言感覺「好浪漫」，究竟二人再度合作會擦出甚麼新火花？