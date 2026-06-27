江湖見｜《西遊記》三師兄弟世紀合體！陳浩民驚喜現身嚇窒黎耀祥？
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去年由黎耀祥與麥長青主持的旅遊節目《江湖見》大受歡迎，新一輯載譽歸來，更帶來驚天猛料！節目組竟然秘密安排《西遊記（貳）》的「孫悟空」陳浩民現身，促成「豬八戒」黎耀祥及「沙僧」麥長青三師兄弟久違合體，畫面絕對是經典中的經典，究竟兩位師弟見到大師兄會有甚麼反應？
新一輯嘉賓陣容強勁 孫悟空驚喜現身
新一輯共 20 集的《食玩假期呈獻：江湖見》將於 6 月 29 日起播出，今次兩師兄弟將沿著黃河長江一帶，繼續尋找金庸筆下的錦繡山河。節目更加入嘉賓訪談環節，陣容星光熠熠，除了有「俏黃蓉」米雪、「令狐大俠」呂頌賢及「虛竹和尚」樊少皇外，最大驚喜莫過於「孫悟空」陳浩民的加入，令《西遊記（貳）》三師兄弟在螢光幕前世紀重聚，絕對是觀眾最期待的畫面！
豬八戒沙僧再踏江湖 尋找金庸筆下山河
《江湖見》第二季除了嘉賓陣容鼎盛，節目內容亦相當豐富。黎耀祥與麥長青將會帶領觀眾遊覽多個非熱門旅遊景點，追尋昔日文人墨客的詩詞歌賦足跡。去年「豬八戒」和「沙僧」的合體已掀起網民集體回憶，今次再度聯手，加上大師兄「孫悟空」陳浩民，三師兄弟一同踏上江湖路，相信會擦出更多意想不到的火花，為觀眾帶來更多歡笑與感動。
網民洗版期待：「回憶返晒嚟！」
三師兄弟重聚的消息一出，立即引爆網民熱烈討論，不少人都表示極度期待。網民紛紛留言洗版：「天啊！孫悟空、豬八戒、沙僧合體，我嘅童年回憶返晒嚟！」、「呢個組合真係冇得輸，必睇！」、「好想睇佢哋三個又好似以前咁鬥嘴！」、「淨係為咗睇三師兄弟合體都一定要追！」，更有網民笑言：「唔知今次八戒會唔會又走去同師父告狀呢？」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期