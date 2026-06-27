江湖見｜《西遊記》三師兄弟世紀合體！陳浩民驚喜現身嚇窒黎耀祥？

去年由黎耀祥與麥長青主持的旅遊節目《江湖見》大受歡迎，新一輯載譽歸來，更帶來驚天猛料！節目組竟然秘密安排《西遊記（貳）》的「孫悟空」陳浩民現身，促成「豬八戒」黎耀祥及「沙僧」麥長青三師兄弟久違合體，畫面絕對是經典中的經典，究竟兩位師弟見到大師兄會有甚麼反應？