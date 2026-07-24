江湖見｜黎耀祥騎駱駝遇突發事爆金句！麥包行到嗌救命驚爆西遊記秘聞
廣告
黎耀祥（祥哥）與麥長青（麥包）在TVB節目《江湖見》中，前往鳴沙山體驗騎駱駝及挑戰「行沙梯」，過程笑料百出！祥哥竟遇著一隻「不想上班」的駱駝，讓他爆出金句，場面極度爆笑！另一邊廂，有「樓梯恐懼症」的麥包挑戰「沙漠樓梯」時卻叫苦連天，更乘機要求加人工！二人還在節目中大爆當年拍攝《西遊記》的驚人內幕，顛覆觀眾想像！
黎耀祥遇罷工駱駝 金句回應勁爆笑
在騎駱駝環節中，祥哥遇上了一隻極具個性的駱駝，似乎不太願意「上班」，表現得相當懶散。面對這個突發情況，祥哥不但沒有生氣，反而發揮其幽默本色，笑著對鏡頭說：「同我性格一樣，唔鍾意返工！」這句金句完美演繹了打工仔的心聲，讓現場工作人員及觀眾都捧腹大笑，場面非常搞笑。祥哥的高情商化解了小尷尬，更為節目增添了不少歡樂氣氛。
麥包樓梯恐懼症發作 登頂搞笑要求加騷錢
相比祥哥的輕鬆，麥包的沙漠之旅就顯得艱辛得多。本身因拍節目行樓梯行到有「樓梯恐懼症」的他，要挑戰又長又難行的沙漠樓梯，可謂苦不堪言。麥包全程行到叫苦連天，更自嘲是「一步跌半步」，形容自己似足在跑步。途中他更差點兒跌倒，險象環生。當他辛苦登頂後，立即乘機對著鏡頭搞笑要求：「加騷錢！」真實又有趣的反應為觀眾帶來無限笑彈。
驚爆《西遊記》拍攝內幕 祥哥：電視真係一個魔術
除了有趣的互動，兩師兄弟更即場大爆當年拍攝經典劇集《西遊記》（1996年）的驚人內幕。原來劇中令人印象深刻的沙漠之地與火焰山場景，並非在真實沙漠取景，而是在東莞一處爛地盤拍攝而成！這個秘密一經揭露，令不少觀眾大感驚訝，沒想到當年的宏偉場景竟是這樣誕生。祥哥對此也笑言：「電視真係一個魔術」，一句話道盡了電視製作的神奇之處。
網民洗版勁驚訝：童年回憶被顛覆！
節目播出後，特別是《西遊記》的拍攝秘聞，引起網民熱烈討論，不少人都表示非常震驚。網民紛紛洗版留言：「吓？火焰山竟然係東莞地盤？呃咗我咁多年！」、「電視真係魔術，完全睇唔出，製作組太勁！」、「祥哥句『唔鍾意返工』講出我心聲，笑死！」、「麥包行樓梯個樣好真實，辛苦但又好好笑。」、「回憶返哂嚟！原來背後咁多故仔，想睇多啲！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期