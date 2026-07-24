江湖見｜黎耀祥騎駱駝遇突發事爆金句！麥包行到嗌救命驚爆西遊記秘聞

黎耀祥（祥哥）與麥長青（麥包）在TVB節目《江湖見》中，前往鳴沙山體驗騎駱駝及挑戰「行沙梯」，過程笑料百出！祥哥竟遇著一隻「不想上班」的駱駝，讓他爆出金句，場面極度爆笑！另一邊廂，有「樓梯恐懼症」的麥包挑戰「沙漠樓梯」時卻叫苦連天，更乘機要求加人工！二人還在節目中大爆當年拍攝《西遊記》的驚人內幕，顛覆觀眾想像！