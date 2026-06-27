江湖見｜黎耀祥遊成都茶樓技癢！自創「柴九十八式」再爆夫妻恩愛日常
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視帝黎耀祥（祥哥）近日與麥長青（麥包）拍攝新一輯《江湖見》，首集暢遊四川成都即大放笑彈！祥哥在當地一間茶樓見到「店小二」大耍「降龍十八式」斟茶後，竟然一時技癢自創「柴九十八式」，更自爆夫妻間的甜蜜日常，究竟他分享了甚麼私密事？
黎耀祥技癢自創「柴九十八式」 全場捧腹大笑
在下周一（29 日）晚首播的第一集，祥哥與麥包在「江湖百曉生」陳志華帶領下，體驗當地充滿江湖氣息的茶樓。當見到「店小二」身懷絕技，大耍「降龍十八式」為客人斟茶時，祥哥即場技癢，自創「柴九十八式」加入戰團，更隨口吐出招式名「黃狗射尿」和「餓狗搶屎」，無厘頭的招式名稱令全場捧腹大笑，盡顯其搞笑本色。
祥哥享受採耳服務 甜爆夫妻恩愛日常
該茶樓除了斟茶有特色，更有採耳服務。祥哥一邊享受服務，一邊大方分享夫妻恩愛日常，甜爆自揭：「我搵老婆幫我採耳㗎！」他又以專家口脗向極少採耳的麥包「教路」：「開頭佢會喺外面嘅範圍清」、「跟住就用毛球掃。」之後三人遊覽被喻為「情報中心」的人民公園，祥哥見到掛滿四周的男生個人介紹通告後，即笑言是「江湖配對計劃」，看來祥哥亦是電視迷。
網民大讚祥哥貼地：「真係好搞笑！」
節目預告一出，網民對祥哥的真性情表現反應熱烈，紛紛留言大讚。有網民笑說：「柴九哥上身！『黃狗射尿』同『餓狗搶屎』真係笑到肚痛！」、「祥哥原來咁玩得，好貼地！」、「估唔到佢會公開講搵老婆採耳，好sweet呀！」、「視帝完全冇架子，呢啲咪就係魅力囉！」，更有網民表示：「好期待睇祥哥仲有咩爆笑金句！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期