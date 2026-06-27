江湖見｜黎耀祥遊成都茶樓技癢！自創「柴九十八式」再爆夫妻恩愛日常

視帝黎耀祥（祥哥）近日與麥長青（麥包）拍攝新一輯《江湖見》，首集暢遊四川成都即大放笑彈！祥哥在當地一間茶樓見到「店小二」大耍「降龍十八式」斟茶後，竟然一時技癢自創「柴九十八式」，更自爆夫妻間的甜蜜日常，究竟他分享了甚麼私密事？