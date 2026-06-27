江湖見｜黎耀祥食串串香嫌貴！視帝一句話盡顯慳家本色嚇呆網民

視帝黎耀祥（祥哥）向來形象貼地，近日與麥長青（麥包）到成都拍攝《江湖見》時，品嚐地道「紅油麻辣串串香火鍋」，當發現全場最貴的食物後，身為視帝的他竟然開口嫌貴，但轉頭兩人的驚人食量卻嚇呆眾人，形成極大反差！