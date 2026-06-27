江湖見｜黎耀祥食串串香嫌貴！視帝一句話盡顯慳家本色嚇呆網民
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視帝黎耀祥（祥哥）向來形象貼地，近日與麥長青（麥包）到成都拍攝《江湖見》時，品嚐地道「紅油麻辣串串香火鍋」，當發現全場最貴的食物後，身為視帝的他竟然開口嫌貴，但轉頭兩人的驚人食量卻嚇呆眾人，形成極大反差！
品嚐地道串串香 祥哥見一物即嫌貴
出名識食的祥哥和麥包，在節目首集品嚐了地道「紅油麻辣串串香火鍋」。該店以竹籤計價，每一支竹籤代表 0.7 元人民幣。二人在食材區巡視一圈後，發現最貴的食物是「虎皮雞腳」，共以 7 支竹籤串起，貴為視帝的祥哥計完數後，竟然毫不掩飾地嫌貴：「全場最貴呀。」盡顯其慳家本色，反應相當真實。
視帝口嫌體正直 兩人狂掃180支竹籤食量驚人
雖然祥哥口中說嫌貴，但身體卻很誠實！他和麥包最終火力全開，在店內大快朵頤，最後結算時，兩人竟然狂掃了 180 支竹籤，食量相當驚人。由最初計較幾元錢的雞腳，到最後豪食 180 支串燒，這種「口嫌體正直」的反差萌，讓觀眾見識到視帝貼地又可愛的一面。
網民笑爆：「視帝原來咁慳家！」
節目播出後，祥哥的「慳家」反應引來網民熱議，不少人大讚他夠真、夠貼地。網民紛紛笑言：「祥哥個樣咁認真嫌貴，真係笑死！」、「視帝都咁慳家，我哋仲有咩資格浪費？」、「口裡說不，身體卻很誠實，最後食咗 180 支！」、「呢種反差先最可愛，完全冇偶包！」、「證明祥哥同我哋一樣，都係一個為食嘅普通人！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期