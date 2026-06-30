江湖見｜揭峨眉派千年之謎！郭襄創派真相竟非為情？黎耀祥麥包登金頂嚇呆
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黎耀祥與麥長青（麥包）主持的旅遊節目《江湖見》帶觀眾深入武俠世界，在最新集數中，二人親身登上峨眉山，竟發現金庸筆下峨眉派的創立故事與現實大相逕庭！一直以為郭襄是為情所困才看破紅塵創派，但節目揭示的成功要素卻另有玄機，究竟這個流傳千年的門派背後，隱藏著怎樣的驚人真相？
黎耀祥麥包攻上峨眉金頂 揭郭襄創派秘聞
在今晚（30日）播出的節目中，祥哥與麥包勇闖海拔高達3,077米的峨眉山「金頂」，親眼見證宏偉的「四面十方普賢菩薩像」，場面極為震撼。節目中，二人重述了金庸筆下郭襄因一生尋覓摯愛楊過不果，最終心死創立峨眉派的淒美故事。這段經典的「單戀」情節，多年來令無數書迷及劇迷感到惋惜。然而，這次實地考察卻發現，郭襄創派的背後，除了個人情感因素，更涉及三大成功關鍵，顛覆了坊間一直以來的認知。
拆解峨眉派三大成功要素 竟非女性限定？
節目團隊深入剖析，解構了峨眉派能成功崛起的三大要素。首先，其地理位置遠離中原武林，得以自成一角發展；其次，在當時以男性為主的武林中，創立女性門派成功填補了市場空白；最後，門派背後擁有龐大的資源支持。更令人驚訝的是，現實中的峨眉派並非如小說般「女性限定」。為求證真相，祥哥與麥包更拜會了「國家級非物質文化遺產峨眉武術傳承人」王超，親身觀賞了剛柔並濟的真正峨眉功夫，證明男性同樣可以在峨眉派學藝，打破了觀眾的刻板印象。
經典劇集回帶！佘詩曼惠英紅李綺虹三代掌門重現
為了讓觀眾更投入，製作組極具心思地精選了多段經典劇集片段，重溫三代峨眉派掌門人的風采。當中包括李綺虹飾演的創派祖師郭襄、惠英紅飾演的滅絕師太，以及佘詩曼飾演的周芷若。這些珍貴畫面不僅勾起了觀眾的集體回憶，更將小說中的人物形象與節目中的現實探索緊密扣連，讓觀眾能更立體地了解峨眉派的傳承與演變，製作相當用心。
網民洗版期待節目播出：回憶返哂嚟！
節目預告一出，立即引起網民熱烈討論，紛紛表示期待。不少金庸迷留言洗版，大讚節目製作有誠意：「睇到佘詩曼個樣，周芷若啲回憶返哂嚟！」、「終於有人講返真實嘅峨眉派係點，唔再係淨係講小說！」、「好想睇祥哥同麥包點樣介紹，一定好生鬼！」、「惠英紅嘅滅絕師太真係經典中嘅經典！」、「呢個題材好吸引，一定會準時收睇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期