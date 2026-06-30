江湖見｜揭峨眉派千年之謎！郭襄創派真相竟非為情？黎耀祥麥包登金頂嚇呆

黎耀祥與麥長青（麥包）主持的旅遊節目《江湖見》帶觀眾深入武俠世界，在最新集數中，二人親身登上峨眉山，竟發現金庸筆下峨眉派的創立故事與現實大相逕庭！一直以為郭襄是為情所困才看破紅塵創派，但節目揭示的成功要素卻另有玄機，究竟這個流傳千年的門派背後，隱藏著怎樣的驚人真相？