江湖見｜麥長青遊樂山大佛問有無火麒麟？黎耀祥一句神回再自嘲肥麟臂

黎耀祥與麥長青這對好兄弟在節目《江湖見》中再次合體，二人一同走訪樂山大佛，除了感受佛像的宏偉，更在登山期間大放笑彈！麥包突然化身「問題少年」，竟追問祥哥山上是否有「火麒麟」，祥哥的「神回覆」不但引爆笑點，更引出麥包一句自嘲金句，盡顯二人無敵默契！