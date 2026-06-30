江湖見｜麥長青遊樂山大佛問有無火麒麟？黎耀祥一句神回再自嘲肥麟臂
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黎耀祥與麥長青這對好兄弟在節目《江湖見》中再次合體，二人一同走訪樂山大佛，除了感受佛像的宏偉，更在登山期間大放笑彈！麥包突然化身「問題少年」，竟追問祥哥山上是否有「火麒麟」，祥哥的「神回覆」不但引爆笑點，更引出麥包一句自嘲金句，盡顯二人無敵默契！
麥包登樂山大佛狂搵火麒麟 祥哥肉緊捉實爆金句
節目中，祥哥與麥包一同登上樂山大佛，近距離感受這座耗時91年、為鎮壓水患而建的宏偉佛像。在上山期間，童心未泯的麥包竟天真地追問：「究竟有冇火麒麟？」此話一出，身旁的祥哥立即肉緊地捉住他，並指著麥包的手臂搞笑回應：「使諗啦，咪有有麒麟臂咯！」這個突如其來的笑話，瞬間讓莊嚴的登山過程變得輕鬆有趣，也讓工作人員忍俊不禁。
麥長青神接招自嘲肥麟臂 盡顯廿年兄弟默契
面對祥哥的調侃，麥包不但沒有尷尬，反而立即接招，指著自己的手臂自嘲說：「我呢對係肥麟臂！」簡單一句對答，完美展現了兩人超過二十年的深厚兄弟情及無間默契。這段「麒麟臂」與「肥麟臂」的爆笑互動，為節目生色不少。除了搞笑互動，他們亦與「旅遊達人」陳志華一同坐船從水路遠觀佛像，從不同角度感受這座世界遺產的莊嚴與偉大。
網民大讚兩兄弟勁有火花：呢啲先係旅遊節目！
節目播出後，祥哥與麥包的有趣互動成為網民焦點，不少觀眾大讚二人火花十足。「最好笑就係『肥麟臂』，麥包轉數真係快！」、「有呢兩兄弟一齊做節目就係好睇，氣氛輕鬆好多！」、「呢啲先係旅遊節目應有嘅化學作用，唔係死板介紹景點。」、「祥哥個反應好真實，真係好老友先會咁玩！」、「睇到佢哋鬥嘴就覺得好開心！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期