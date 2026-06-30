江湖見｜揭都江堰千年奇蹟！古人竟用一招耗時8年炸毀整座山？
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黎耀祥與麥長青在《江湖見》中，帶領觀眾探訪被譽為「中國水利奇蹟」、偉大程度媲美萬里長城的「都江堰」。這個運作超過2,000年的古代工程，其設計智慧已令人讚嘆，但節目中揭示當年工程師李冰為開山闢路，竟想到利用物理原理，耗時8年「炸」毀整座山，過程匪夷所思，令人對古人智慧佩服得五體投地！
黎耀祥麥包探秘水利奇蹟 運作成二千年全靠順應自然
祥哥與麥包在節目中詳細介紹了「都江堰」的偉大之處。這個古代水利工程最獨特的地方在於其「順應自然」的設計哲學，它並非用堤壩強行攔水，而是巧妙地將分流、除沙、控水等功能一氣呵成，從而穩定成都平原一年四季的水量，使其免受水旱災害。這個順應天道的智慧，讓都江堰至今依然發揮著重要作用，其歷史地位及工程構思，絕對能與長城齊名。
工程師李冰神級智慧曝光！靠冷縮熱脹竟炸毀玉女山
整個都江堰工程最富傳奇色彩的，莫過於建造期間如何處理擋住水道的「玉女山」。祥哥和麥包在節目中娓娓道來，指當年工程師李冰面對這個巨大障礙，竟想出了一個驚人的方法。他利用「冷縮熱脹」的物理原理，先用大火燃燒山體岩石，再以冰冷的江水澆灌，令岩石脆化爆裂。單是這個看似簡單的工序，李冰就帶領人民足足花了8年時間，才成功「炸」毀並鑿開整座玉女山，其毅力與超凡智慧實在令人難以想像。
網民睇到O嘴：古人智慧太癲！
這段關於「炸山」的歷史故事播出後，震撼了不少觀眾，網民紛紛留言表示難以置信。「用8年時間燒山再淋水？古人嘅毅力真係好得人驚！」、「呢個智慧太癲！完全係物理學嘅應用，二千幾年前喎！」、「我睇到O咗嘴，原來炸藥發明前可以咁樣開山！」、「多謝節目介紹，又學到嘢！」、「呢啲歷史故事好聽過睇戲，希望節目發掘更多！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期