江湖見｜揭都江堰千年奇蹟！古人竟用一招耗時8年炸毀整座山？

黎耀祥與麥長青在《江湖見》中，帶領觀眾探訪被譽為「中國水利奇蹟」、偉大程度媲美萬里長城的「都江堰」。這個運作超過2,000年的古代工程，其設計智慧已令人讚嘆，但節目中揭示當年工程師李冰為開山闢路，竟想到利用物理原理，耗時8年「炸」毀整座山，過程匪夷所思，令人對古人智慧佩服得五體投地！