江湖見｜黎耀祥麥包勁嘆川菜！驚揭峨眉山隱世酒廠藏1.3億蒸餾器

黎耀祥與麥長青在《江湖見》的四川之旅，除了探索武林秘聞，更展開一場味覺盛宴！二人品嚐地道「百味川菜」，食到lam lam脷之際，竟在靈氣逼人的峨眉山中，意外發現一間隱世威士忌酒廠，廠內更藏有價值過億的釀酒設備，令他們大開眼界，驚嘆四川果然是「味在江湖」！