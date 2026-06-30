江湖見｜黎耀祥麥包勁嘆川菜！驚揭峨眉山隱世酒廠藏1.3億蒸餾器
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黎耀祥與麥長青在《江湖見》的四川之旅，除了探索武林秘聞，更展開一場味覺盛宴！二人品嚐地道「百味川菜」，食到lam lam脷之際，竟在靈氣逼人的峨眉山中，意外發現一間隱世威士忌酒廠，廠內更藏有價值過億的釀酒設備，令他們大開眼界，驚嘆四川果然是「味在江湖」！
祥哥麥包體驗百味川菜江湖 食到LamLam脷感嘆：味在江湖
節目中，祥哥與麥包走訪多地品嚐正宗四川美食，包括蘇稽古鎮的傳統「甜皮鴨」及「翹腳牛肉」，更體驗了創新的「百味川菜江湖」和川式Wine Pairing橡木桶宴。他們深深感受到川菜「麻辣」、「紅油」、「椒麻」等千變萬化的味型，了解到川菜遠不止一種辣味。食到津津有味的麥包更忍不住感嘆：「我明白到咩叫食在四川，味在江湖。」原來四川飲食之所以能做到百味紛陳，背後亦有其歷史典故。
驚揭峨眉山隱藏威士忌酒廠！親睹1億3000萬純銅蒸餾器
正當觀眾以為這是一趟純美食之旅時，節目卻迎來驚人轉折。祥哥與麥包竟在峨眉山深處，走訪了一間極為隱蔽的威士忌酒廠。最令人震驚的是，他們在廠內親眼見證價值高達1億3,000萬、由純銅人手打造的蒸餾器，場面極具氣派。二人更即場品嚐了以該蒸餾器釀製、酒精濃度高達61度的橡木桶威士忌原酒，在充滿仙氣的武俠聖地品嚐西方烈酒，帶來極強烈的文化衝擊。
網民流晒口水：睇見都想食！
這集美食與美酒的結合，讓網民看得垂涎三尺。「睇住佢哋食翹腳牛肉，我個肚即刻叫！」、「估唔到峨眉山有威士忌廠，仲要個蒸餾器成億三千萬，太誇張！」、「61度威士忌，飲一啖會唔會著火？」、「祥哥同麥包真係好識食，介紹得好吸引！」、「中西合璧，呢個配搭好有驚喜，想知係咩味！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期