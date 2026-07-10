江湖見｜黎耀祥麥包上演廚藝大激鬥！夕陽下浪漫互餵 麥包飲湯好味到送飛吻

黎耀祥（祥哥）與麥長青（麥包）這對師兄弟，在TVB節目《江湖見》中上演一場超大風下的岸邊廚藝大激鬥！兩人不但大晒功架，更自揭入廚辛酸史。祥哥更化身「天生廚神」教路煮食秘訣，最後麥包試飲祥哥的愛心靚湯後，竟好味到當場送上飛吻，兩位大男人更在夕陽下互餵，場面極盡溫馨浪漫！