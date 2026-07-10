江湖見｜黎耀祥麥包上演廚藝大激鬥！夕陽下浪漫互餵 麥包飲湯好味到送飛吻
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黎耀祥（祥哥）與麥長青（麥包）這對師兄弟，在TVB節目《江湖見》中上演一場超大風下的岸邊廚藝大激鬥！兩人不但大晒功架，更自揭入廚辛酸史。祥哥更化身「天生廚神」教路煮食秘訣，最後麥包試飲祥哥的愛心靚湯後，竟好味到當場送上飛吻，兩位大男人更在夕陽下互餵，場面極盡溫馨浪漫！
祥哥麥包岸邊大鬥法 拋鑊功架十足
根據官方發布的宣傳片，祥哥與麥包在超大風的岸邊上演廚藝對決，場面極具張力。雖然環境惡劣，但二人均有姿勢有實際，處理海鮮時手起刀落，非常熟練，拋鑊的功架亦甚有睇頭，完全不似業餘。兩位實力派演員放下劇本，拿起鑊鏟，在鏡頭前真情流露，展現出鮮為人知的廚藝功力，令觀眾大感驚喜。
祥哥麥包自揭入廚史 窮家仔VS天生廚神
廚藝比拼期間，二人還邊煮邊分享各自的下廚CV。麥包坦言自己已多年沒有下廚，但其實很早便學會煮食，他感觸地說：「我冇煮好多年，我其實好早入廚，因為窮家仔早當家吖嘛，細個成日要煮飯嘅。」相反，祥哥則笑言自己小時候很少入廚，廚藝全靠媽媽薰陶：「我細個好少入廚，我媽煮嘅，咁可能細個睇得我媽多，大個我都鍾意煮嘅。」更自誇是「天生廚神」。
麥包試飲祥哥靚湯 眉頭緊皺再送飛吻
自稱「天生廚神」的祥哥，對烹調每個細節都非常講究，例如堅持魚要先煎香才可落水熬湯、落水要落滾水、滾湯要冚蓋等，盡顯功架。當他請麥包品嚐其親手烹調的海鮮湯時，麥包飲後先是眉頭半戚，似乎在細味箇中層次，下一秒竟好味到忍不住向祥哥送上飛吻！最後，兩位大男人更在夕陽美景下玩互餵，展現超浪漫的師兄弟情，畫面超有Feel。
網民熱議兄弟情：好睇過睇情侶
祥哥與麥包的互動引發網民熱烈討論，大讚二人兄弟情深。不少網民留言：「祥哥同麥包真係好兄弟，睇佢哋互餵好有愛！」、「兩個大男人嘅浪漫，好睇過睇情侶！」亦有網民被麥包的反應逗笑：「麥包個反應笑死我，好味到送飛吻！」、「估唔到祥哥煮嘢食咁叻，天生廚神唔係流嘅！」更有觀眾表示從節目中學到烹飪技巧：「學到嘢，原來滾湯要落滾水先會夠白！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期